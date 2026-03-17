Ο Εβάν Φουρνιέ, ο Τάισον Γουόρντ, ο Σάσα Βεζένκοβ και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ τραγούδησαν αγκαλιά συνθήματα του Ολυμπιακού, μετά τη νίκη επί της Φενέρμπαχτσε.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Φενέρμπαχτσε με 104-87 στο ΣΕΦ και αμέσως μετά το τέλος του παιχνιδιού, οι Βεζένκοβ, Μιλουτίνοφ, Γουόρντ και Φουρνιέ, τραγούδησαν αγκαλιά συνθήματα των «ερυθρολεύκων».

Ένα με τον κόσμο έγιναν όλοι οι παίκτες των Πειραιωτών με τη λήξη της αναμέτρησης και πανηγύρισαν μαζί τη νίκη τους επί της τούρκικης ομάδας. Το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα, κάλυψε και τη διαφορά από τον πρώτο αγώνα, ενώ ο Εβάν Φουρνιέ με τους 36 πόντους που σημείωσε, πέτυχε ρεκόρ καριέρας.