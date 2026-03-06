Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Gazz Floor LIVE by Novibet με Post Game του ντέρμπι
Το Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός παίζεται στο γήπεδο του Gazz Floor by Novibet. Με τη λήξη του ματς, οι Δημήτρης Κωνσταντινίδης, Αντώνης Καλκαβούρας και Νίκος Παπαδογιάννης και φυσικά ο Ιωάννης Παπαπέτρου θα συζητήσουν και θα αναλύσουν όλα όσα θα γίνουν στο ΣΕΦ! Ο Δημήτρης Κατσιώνης (Hoopfellas) θα είναι κοντά μας με τις υψηλού επιπέδου αναλύσεις του.
Από το ΣΕΦ οι Αχιλλέας Μαυροδόντης, Ευτυχία Οικονομίδου, Νίκος Ράπτης και Θοδωρής Σανιδάς θα μας μεταφέρουν όλα όσα θα γίνουν στο κλειστό του Νέου Φαλήρου.
Ο Γιώργος Κούβαρης από το T-Center θα μας μεταφέρει το πράσινο ρεπορτάζ!
