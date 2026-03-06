Στο Παρίσι θα ταξιδέψει ο Ολυμπιακός ενόψει της 34ης αγωνιστικής της EuroLeague για την αναμέτρηση κόντρα στην Παρί.

Ο Ολυμπιακός αφήνει πίσω του το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και στρέφει πλέον την προσοχή του στην EuroLeague στην αναμέτρηση κόντρα στην Παρί.

Συγκεκριμένα ενόψει της 34ης αγωνιστικής της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης της Ευρώπης οι «ερυθρόλευκοι» θα ταξιδέψουν στο Παρίσι για το ματς κόντρα στην Παρί επειδή οι Γάλλοι δεν μπορούσαν διαφορετική ημερομηνία. Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για την Τρίτη 10 Μαρτίου με ώρα έναρξης 21:45.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα στο ματς του πρώτου γύρου είχε επικρατήσει με 98-86 στο ΣΕΦ.