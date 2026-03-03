Euroleague: Αύξηση αξίας σε 2,5 δις ευρώ σε τρεις σεζόν, περισσότερες μόνιμες άδειες και συνεργασία με το NBA Europe

Ύστερα από το Δ.Σ. της Euroleague πάρθηκαν αποφάσεις για την ανάπτυξη του προϊόντος ενώ έγινε αναφορά και για συνεργασία με το NBA Europe.

Την ώρα που την παράσταση έχουν κλέψει oiαποφάσεις για τις Χάποελ, Μακάμπι και Ντουμπάι οι οποίες θα κληθούν να δώσουν σε άλλες χώρες τα εναπομείναντα εντός έδρας παιχνίδια τους μετά τις τελευταίες εξελίξεις στην Μέση Ανατολή, το Διοικητικό Συμβούλιο της Euroleague προχώρησε και σε μια σειρά νέων μεταρρυθμίσεων.

Κοινός παρονομαστής η ανάπτυξη της λίγκας και του προϊόντος, η αύξηση της συλλογικής επιχειρηματικής αποτίμησης της EuroLeague, η επέκταση του αριθμού των μόνιμων αδειών αλλά και συνεργασία με το ΝΒΑ.

Η ανακοίνωση της Euroleague

«Το Διοικητικό Συμβούλιο των Μετόχων της Euroleague Commercial Assets (ECA) συνεδρίασε την Τρίτη 3 Μαρτίου 2026, προκειμένου να εξετάσει και να εγκρίνει μια σειρά μετασχηματιστικών στρατηγικών πρωτοβουλιών που έχουν σχεδιαστεί για να επιταχύνουν τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, τη δημιουργία αξίας και την παγκόσμια τοποθέτηση της EuroLeague.

Σε ένα αποφασιστικό βήμα προς τα εμπρός, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τους θεμελιώδεις πυλώνες ενός ολοκληρωμένου επιχειρηματικού σχεδίου που επικεντρώνεται στη σταδιακή δημιουργία αξίας περιουσιακών στοιχείων, στον εκσυγχρονισμό των υποδομών και στην εφαρμογή μιας τριετούς στρατηγικής οργανωτικής ενίσχυσης και επέκτασης. Οι πρωτοβουλίες αυτές ενισχύουν τη δέσμευση της ECA στην καινοτομία, στη λειτουργική αριστεία και στη χρηματοοικονομική βιωσιμότητα, ενώ παράλληλα ενδυναμώνουν το ευρύτερο ευρωπαϊκό οικοσύστημα του μπάσκετ.

Στρατηγικό Επιχειρηματικό Σχέδιο

Οι Μέτοχοι της ECA έδωσαν το πράσινο φως για την ανάπτυξη ενός τριετούς στρατηγικού επιχειρηματικού σχεδίου με στόχο τη μεγιστοποίηση τόσο της συλλογικής αξίας της λίγκας όσο και της ατομικής αξίας περιουσιακών στοιχείων των συλλόγων της. Το σχέδιο στοχεύει στην αύξηση της συλλογικής επιχειρηματικής αποτίμησης της EuroLeague στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ εντός τριών αγωνιστικών περιόδων.

Βασικά στοιχεία του οδικού χάρτη περιλαμβάνουν:

• Την αξιολόγηση της θέσπισης μόνιμων αδειών (οι λεγόμενες «franchises») και την επέκταση του αριθμού των αδειών, ώστε να διασφαλιστούν η σταθερότητα και η συνέχεια.

• Την υλοποίηση ενός μετασχηματιστικού οργανωτικού οδικού χάρτη, βασισμένου στην ψηφιακή επιτάχυνση, στις δυνατότητες απευθείας προς τον καταναλωτή (direct-to-consumer) και στη στρατηγική γεωγραφική επέκταση.

• Διαρθρωτικές βελτιώσεις που έχουν σχεδιαστεί για τη βελτιστοποίηση της διακυβέρνησης, της λειτουργικής κλιμάκωσης και της εμπορικής απόδοσης.

Παράλληλα, οι μέτοχοι συμφώνησαν να διερευνήσουν την άντληση 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ σε κεφάλαια για τη στήριξη στρατηγικών πρωτοβουλιών ανάπτυξης, καθώς και μια επιπλέον άντληση κεφαλαίων τουλάχιστον 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για ένα εμπορικό όχημα που θα επικεντρώνεται στην επιτάχυνση της ανάπτυξης και του εκσυγχρονισμού των γηπέδων της EuroLeague. Η επένδυση αυτή θα ενισχύσει τα πρότυπα υποδομών, θα βελτιώσει την εμπειρία των φιλάθλων και θα ξεκλειδώσει νέες μακροπρόθεσμες πηγές εσόδων.

Μέσω αυτών των ενεργειών, η ECA επιβεβαιώνει εκ νέου την ηγετική της θέση στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και τη δέσμευσή της να προσφέρει ένα πρότυπο διοργάνωσης υψηλού επιπέδου που ισορροπεί την αθλητική αριστεία με την εμπορική φιλοδοξία και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα ορόσημα υλοποίησης και τις λειτουργικές κατευθυντήριες γραμμές θα γνωστοποιηθούν εν ευθέτω χρόνω.

Ισχυρή Εμπορική Δυναμική σε Λίγκα και Συλλόγους

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώθηκε επίσης για τη συνεχιζόμενη εμπορική δυναμική τόσο της Λίγκας όσο και των συλλόγων της.

Σε επίπεδο λίγκας, η διοίκηση επιβεβαίωσε προβλεπόμενη ετήσια αύξηση εσόδων κατά 9%, καθώς και αντίστοιχη αύξηση 18% στις οικονομικές διανομές προς τους συλλόγους, γεγονός που αντανακλά πειθαρχημένη υλοποίηση και διευρυνόμενες εμπορικές συνεργασίες.

Σε επίπεδο συλλόγων, τα έσοδα αγοράς έχουν αυξηθεί κατά 40% τα τελευταία τρία χρόνια, χάρη σε αύξηση 85% στα έσοδα αγωνιστικής ημέρας και 30% στα εμπορικά έσοδα.

Τα αποτελέσματα αυτά υπογραμμίζουν την ενίσχυση των οικονομικών θεμελίων του οικοσυστήματος της EuroLeague και επιβεβαιώνουν τη στρατηγική κατεύθυνση που έχει υιοθετηθεί τα τελευταία χρόνια.

Αυτός ο στρατηγικός οδικός χάρτης αντικατοπτρίζει τη σαφή φιλοδοξία της ECA: να οδηγήσει το ευρωπαϊκό μπάσκετ στη νέα του εποχή ανάπτυξης, καινοτομίας και παγκόσμιας σημασίας, διαφυλάσσοντας παράλληλα την ακεραιότητα, την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα που χαρακτηρίζουν το Euroleague Basketball.

Εξελίξεις σχετικά με το «NBA Europe»

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Euroleague Basketball ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο για τις πρόσφατες εποικοδομητικές συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν με ανώτερα στελέχη του NBA σχετικά με πιθανές μελλοντικές ευκαιρίες συνεργασίας στην Ευρώπη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επανεπιβεβαίωσε τη διάθεσή του να εξετάσει ένα πλαίσιο στρατηγικής συνεργασίας, τόσο σε επίπεδο λίγκας όσο και σε επίπεδο μεμονωμένων συλλόγων.

Η εκτελεστική διοικητική ομάδα της Λίγκας θα συνεχίσει τον διάλογο με το NBA και, μετά την ολοκλήρωση της τρέχουσας διαδικασίας του τελευταίου εντός του μήνα για τη διερεύνηση της ανταπόκρισης της αγοράς στο επενδυτικό του data room, θα αξιολογήσει από κοινού όλες τις πιθανές στρατηγικές ευκαιρίες.»