Το story του Γιαννακόπουλου: «6/6 αυστηρά... με Ναν και Λεσόρ»
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος... χτύπησε μέσω story στο instagram, στέλνοντας το μήνυμά του ενόψει της συνέχειας.
«6/6 αυστηρά» έγραψε στα social media ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, με τον μεγαλομέτοχο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός να γράφει επίσης τα ονόματα των Ναν και Λεσόρ, οι οποίοι επιστρέφουν στη δράση το επόμενο διάστημα.
Πέραν του εν λόγω story, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πόσταρε και ακόμη ένα, στο οποίο στέλνει μήνυμα σε όσους έχουν πάρει διαρκείας τη φετινή σεζόν και τις εκπτώσεις που θα έχουν εάν ο Παναθηναϊκός δεν πάρει την πρόκριση στο Final Four.
