Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έστειλε το δικό του μήνυμα μέσα από ένα story στο instagram μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από την Παρί.

«6/6 αυστηρά» έγραψε στα social media ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, με τον μεγαλομέτοχο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός να γράφει επίσης τα ονόματα των Ναν και Λεσόρ, οι οποίοι επιστρέφουν στη δράση το επόμενο διάστημα.

Πέραν του εν λόγω story, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πόσταρε και ακόμη ένα, στο οποίο στέλνει μήνυμα σε όσους έχουν πάρει διαρκείας τη φετινή σεζόν και τις εκπτώσεις που θα έχουν εάν ο Παναθηναϊκός δεν πάρει την πρόκριση στο Final Four.