Παναθηναϊκός: Πανηγύρισαν στο Telekom Center το γκολ του Τεττέη

Ευτυχία Οικονομίδου
6870435_tettei_eurokinissi
Ο Παναθηναϊκός σκόραρε μέσω του Ανδρέα Τεττέη για το Europa League και ο κόσμος που βρέθηκε στο Telekom Center το πανηγύρισε με την ψυχή του.

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να αναμετρείται με την Παρί για την 29η αγωνιστική της EuroLeague, όμως η ώρα της αναμέτρησης άλλαξε λόγω του αγώνα των «πράσινων» στο ποδόσφαιρο και στο Europa League με την Βικτόρια Πλζεν για τα play offs της διοργάνωσης.

Το ματς της EuroLeague μεταφέρθηκε για τις 21:45 κι έτσι όσοι φίλοι του Παναθηναϊκού έδωσαν το «παρών» στο Telekom Center Athens από νωρίς είχαν το βλέμμα τους και στις ποδοσφαιρικές υποχρεώσεις της ομάδας τους.

Στο 9ο λεπτό ο Ανδρέας Τεττέη έγραψε το 0-1 κόντρα στην ομάδα από την Τσεχία μετά από ασίστ του Ταμπόρδα με τον κόσμο που βρίσκεται στο Κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων να το πανηγυρίζει με την ψυχή του.

