Παναθηναϊκός: Πανηγύρισαν στο Telekom Center το γκολ του Τεττέη
Ο Παναθηναϊκός μπορεί να αναμετρείται με την Παρί για την 29η αγωνιστική της EuroLeague, όμως η ώρα της αναμέτρησης άλλαξε λόγω του αγώνα των «πράσινων» στο ποδόσφαιρο και στο Europa League με την Βικτόρια Πλζεν για τα play offs της διοργάνωσης.
Το ματς της EuroLeague μεταφέρθηκε για τις 21:45 κι έτσι όσοι φίλοι του Παναθηναϊκού έδωσαν το «παρών» στο Telekom Center Athens από νωρίς είχαν το βλέμμα τους και στις ποδοσφαιρικές υποχρεώσεις της ομάδας τους.
Στο 9ο λεπτό ο Ανδρέας Τεττέη έγραψε το 0-1 κόντρα στην ομάδα από την Τσεχία μετά από ασίστ του Ταμπόρδα με τον κόσμο που βρίσκεται στο Κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων να το πανηγυρίζει με την ψυχή του.
Δείτε το βίντεο του Gazzetta
☘️👏 Φίλοι του Παναθηναϊκού που έχουν βρεθεί στο Τ-Center για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση του τριφυλλιού με την Παρί, πανηγύρισαν το τέρμα του Τεττέη την ίδια ώρα που η ομάδα του Μπενίτεθ αντιμετωπίζει την Βικτόρια Πλζεν!#paobc #paofc pic.twitter.com/WQ30L96LM8— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) February 26, 2026
