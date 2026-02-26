Το Παιδικό Β τμήμα της PAO BC Academy πραγματοποίησε ταξίδι στην Κωνσταντινούπουλη, με τον Εργκίν Αταμάν να έχει την ευκαιρία να δει από κοντά τον γιο του, Σαρπ να αγωνίζεται.

Σημαντικές εμπειρίες για τα παιδιά της Ακαδημίας του Παναθηναϊκού. Το Παιδικό Β’ των πράσινων ταξίδευσε για την Κωνσταντινούπολη (20-23/2) και εκεί κοντραρίστηκε με την Ακαδημία του Ιμπραΐμ Κουτλουάι και την Ακαδημία του Τζέντι Όσμαν.

Εκεί βρέθηκε και ο Εργκίν Άταμαν που είδε και τον γιο του, Σαρπ να αγωνίζεται στο ματς του Παιδικού B' του τριφυλλιού.

Aναλυτικά όσα αναφέρει η ακαδημία του Παναθηναϊκού

Μία αξέχαστη μπασκετική εμπειρία στην Κωνσταντινούπολη!

Το Παιδικό Β τμήμα της PAO BC Academy πραγματοποίησε ένα μοναδικό ταξίδι (στις 20-23 Φεβρουαρίου), γεμάτο εικόνες, γνώσεις και πολύ μπάσκετ!

Οι αθλητές μας είχαν την ευκαιρία:

• Να αγωνιστούν σε φιλικές αναμετρήσεις με τις Istanbul Academy, Ibrahim Kutluay Basketball Academy (παρουσία του ίδιου του Ibrahim Kutluay) και PizzaBull Cedi Osman Academy (παρουσία του Ergin Ataman).

- Να ξεναγηθούν στα αξιοθέατα της Πόλης, ανακαλύπτοντας την ιστορία της.

- Να ζήσουν την ατμόσφαιρα του Τελικού Κυπέλλου Τουρκίας από κοντά!

- Να πανηγυρίσουν με την ψυχή τους την κατάκτηση του Allwyn Final 8 Κυπέλλου Ελλάδας από την ανδρική μας ομάδα, μένοντας ενωμένοι σαν μία γροθιά!

Τέτοιες πρωτοβουλίες ενισχύουν τη φιλοσοφία της Ακαδημίας μας, προσφέροντας στα παιδιά εφόδια και αναμνήσεις που θα τους ακολουθούν για μία ζωή.

Συνεχίζουμε να χτίζουμε το μέλλον του Συλλόγου!