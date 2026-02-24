Η Αναντολού Εφές έτοιμη να απομακρύνει τον Ισμαήλ Σενιόλ από τον ρόλο του τζένεραλ μάνατζερ και να προσλάβει τον πρώην παίκτη του Έργκιν Άταμαν, Κρούνοσλαβ Σίμον.

Παρότι έκανε μια μεγάλη επένδυση η Αναντολού Εφές τη φετινή σεζόν, αποτελεί μεγάλη απογοήτευση, καθώς τόσο στη Euroleague είναι κατώτερη των προσδοκιών, όσο και στο Κύπελλο Τουρκίας αποκλείστηκε στα ημιτελικά από τη Μπεσίκτας.

Τον τελευταίο καιρό και μετά την απομάκρυνση του Ιγκόρ Κοκόσκοφ και την αντικατάσταση του από τον Πάμπλο Λάσο εκείνος που δέχεται τα «πυρά» για την πορεία της ομάδας είναι ο αθλητικός διευθυντής Ισμαήλ Σενιόλ!

Τον τελευταίο μήνα ειδικά έχουν ενταθεί οι... φωνές που τον θέλουν να βρίσκεται στην έξοδο. Μάλιστα, ακούγεται ήδη το όνομα του αντικαταστάτη του, που δεν είναι άλλο από τον Κρούνοσλαβ Σίμον.

Ο πρώην παίκτης του Έργκιν Άταμαν στην Αναντολού Εφές, θεωρείται ο ενδεδειγμένος για να διαδεχθεί τον Ισμαήλ Σενιόλ, ο οποίος θεωρείται ο υπεύθυνος για τις λανθασμένες επιλογές μεταξύ των οποίων και εκείνη του Πάμπλο Λάσο!

Η τουρκική ομάδα επένδυσε πολύ το περασμένο καλοκαίρι και έφτιαξε ένα ρόστερ το οποίο βάση αριθμών ήταν το πέμπτο ακριβότερο στη Euroleague. Ωστόσο, οι αριθμοί δεν... παίζουν μπάσκετ και η Αναντολού Εφές βρίσκεται πολύ μακριά από τον στόχο της.

Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης θεωρούν πως είναι θέμα χρόνου η αποχώρηση του Ισμαήλ Σενιόλ και η ανάληψη της θέσης του αθλητικού διευθυντή από τον Κρούνοσλαβ Σίμον, ο οποίος κατείχε την ίδια θέση στην Κροατική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης.

