Η υπομονή στις διαπραγματεύσεις, η μεθοδικότητα στους χειρισμούς και ο ρόλος του GM του Παναθηναϊκού AKTOR Δημήτρη Κοντού στην συμφωνία με τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις. Γράφει ο Γιάννης Πάλλας

Υπάρχουν μεταγραφές που κλείνουν γρήγορα και άλλες που απαιτούν χρόνο, επιμονή και ξεκάθαρο πλάνο. Η περίπτωση του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία, με τη διοίκηση του Παναθηναϊκού AKTOR να δείχνει από την πρώτη στιγμή ότι ήταν αποφασισμένη να φτάσει μέχρι το τέλος ολοκληρώνοντας με επιτυχία το deal.

Παρότι ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ είχε αρχικά στραφεί προς τη Χάποελ Τελ Αβίβ, κυρίως λόγω της παρουσίας του Δημήτρη Ιτούδη στον πάγκο, οι «πράσινοι» δεν εγκατέλειψαν την προσπάθεια. Αντίθετα, παρέμειναν κοντά στον παίκτη καθ’ όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, χτίζοντας σταδιακά μια σχέση εμπιστοσύνης και παρουσιάζοντας ένα αγωνιστικό πλάνο που μπορούσε να τον πείσει ότι ο Παναθηναϊκός ήταν ο ιδανικός επόμενος σταθμός της καριέρας του.

Η υπομονή αποδείχθηκε καθοριστική. Χωρίς βιαστικές κινήσεις και χωρίς να απομακρυνθούν από τη στρατηγική τους, οι άνθρωποι του «τριφυλλιού» συνέχισαν να δουλεύουν την υπόθεση σε όλα τα επίπεδα, περιμένοντας τη σωστή στιγμή για την τελική τους κίνηση.

Κομβικό πρόσωπο στην ολοκλήρωση της συμφωνίας ήταν ο General Manager του συλλόγου, Δημήτρης Κοντός. Ο τρόπος με τον οποίο χειρίστηκε την υπόθεση, οι στοχευμένες επαφές και η επιμονή του στις λεπτομέρειες οδήγησαν τελικά στο «ναι» του παίκτη και σε ένα deal με ξεκάθαρη αγωνιστική σημασία.

Η απόκτηση του Χέιζ-Ντέιβις δεν αποτελεί απλώς μια κορυφαία μεταγραφή. Πρόκειται για μια κίνηση που ενισχύει σημαντικά το ρόστερ και ταυτόχρονα στέλνει μήνυμα σε ολόκληρη τη Euroleague ότι ο Παναθηναϊκός AKTOR είναι αποφασισμένος να πετύχει τον στόχο του!

Σε ένα περιβάλλον όπου ο ανταγωνισμός γίνεται ολοένα και πιο έντονος, τέτοιες συμφωνίες είναι εκείνες που μπορούν να μεταβάλλουν τις ισορροπίες. Και αυτή τη φορά, η επιμονή και η σωστή διαχείριση φαίνεται πως έκαναν τη διαφορά για τους «πράσινους».

