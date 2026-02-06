Ντόρσεϊ: «Πολλές ομάδες δεν έχουν καταφέρει να κερδίσουν στο Ντουμπάι, σήμερα παλέψαμε και νικήσαμε»

Στην επιστροφή στις νίκες μετά από την ήττα από την Ντουμπάι, στάθηκε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης.

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα και επικράτησε της Βίρτους με 109-77 στο ΣΕΦ για την 27η αγωνιστική της EuroLeague.

Στις δηλώσεις του στη flash interview ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μίλησε για την νίκη των «ερυθρολεύκων», ενώ σχολίασε και την ήττα της ομάδας του από την Ντουμπάι.

Αναλυτικά όσα είπε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ:

«Θέλαμε να επιστρέψουμε στις νίκες και το κάναμε. Πήραμε το προβάδισμα και δεν θέλαμε να αφήσουμε τον αντίπαλο να επιστρέψει. Πολλές ομάδες δεν έχουν καταφέρει να κερδίσουν στο Ντουμπάι, αλλά η αλήθεια είναι ότι παλέψαμε. Σήμερα παλέψαμε και νικήσαμε. Ξέραμε πόσο σημαντικό ήταν».