Ντόρσεϊ: «Πολλές ομάδες δεν έχουν καταφέρει να κερδίσουν στο Ντουμπάι, σήμερα παλέψαμε και νικήσαμε»
Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα και επικράτησε της Βίρτους με 109-77 στο ΣΕΦ για την 27η αγωνιστική της EuroLeague.
Στις δηλώσεις του στη flash interview ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μίλησε για την νίκη των «ερυθρολεύκων», ενώ σχολίασε και την ήττα της ομάδας του από την Ντουμπάι.
Αναλυτικά όσα είπε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ:
«Θέλαμε να επιστρέψουμε στις νίκες και το κάναμε. Πήραμε το προβάδισμα και δεν θέλαμε να αφήσουμε τον αντίπαλο να επιστρέψει. Πολλές ομάδες δεν έχουν καταφέρει να κερδίσουν στο Ντουμπάι, αλλά η αλήθεια είναι ότι παλέψαμε. Σήμερα παλέψαμε και νικήσαμε. Ξέραμε πόσο σημαντικό ήταν».
