Ο Παναγιώτης και ο Γιώργος Αγγελόπουλος, βράβευσαν τον Σάσα Βεζένκοβ μετά την κατάκτηση του MVP του Ιανουρίου στην EuroLeague.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί στο κατάμεστο ΣΕΦ τη Βίρτους, για την 27η αγωνιστική της EuroLeague.

Πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης οι ιδιοκτήτες των «ερυθρολεύκων» Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, βράβευσαν τον Σάσα Βεζένκοβ για την ανάδειξή του ως ο πολυτιμότερος παίκτης για τον Ιανουάριο στη διοργάνωση.

Το βραβείο του Ιανουαρίου αφορούσε τους αγώνες από την 19η έως και την 25η αγωνιστική, διάστημα στο οποίο ο Βεζένκοβ ήταν ο πρώτος σκόρερ της λίγκας με 23,6 πόντους ανά αγώνα, ενώ κατείχε και την κορυφή στο Performance Index Rating με 29,0. Τα 20 τρίποντα που σημείωσε ήταν τα περισσότερα (ισοβαθμία) στη EuroLeague στο ίδιο διάστημα, ενώ η σχεδόν άψογη ευστοχία του από τη γραμμή των βολών (29/30) ανέδειξε την εντυπωσιακή του αποτελεσματικότητα. Παράλληλα, είχε κατά μέσο όρο 6,7 ριμπάουντ (8ος καλύτερος για τον μήνα) και το κορυφαίο plus/minus (+11,7) ανάμεσα σε όσους αγωνίστηκαν και στις επτά αγωνιστικές.