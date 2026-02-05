Παρτίζαν - Παναθηναϊκός: Η 12άδα των «πράσινων» - Ποιοι έμειναν εκτός
Αποστολή στο Βελιγράδι: Γιώργος Κούβαρης
O Παναθηναϊκός ταξλιδεψε στο Βελιγράδι για να παίξει κόντρα στην Παρτίζαν (21:30, Novasports Prime) για την 27η αγωνιστική της Euroleague με σκοπό να κάνει το 2/2 στη διαβολοβδομάδα.
Στο 16-10 βρίσκονται στη βαθμολογία οι πράσινοι, ενώ οι Σέρβοι είναι χαμηλά στο 8-18 σε μια πολύ δύσκολη και απογοητευτική σεζόν για εκείνους.
Ο Εργκίν Άταμαν ταξίδεψε στη Σερβία με 14 παίκτες και αποφάσισε να αφήσει εκτός της αναμέτρησης των Αλέξανδρο Σαμοντούροβ και τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη. Αντίθετα συμπεριλήφθηκε ο Μάριους Γκριγκόνις και ο Ομέρ Γιούρτσεβεν.
Η 12άδα: Σορτς, Όσμαν, Χολμς, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Φαρίντ, Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Τολιόπουλος και Γιούρτσεβεν.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.