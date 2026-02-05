Δείτε τους δώδεκα παίκτες που επέλεξε ο Εργκίν Άταμαν για την αναμέτρηση με την Παρτίζαν.

Αποστολή στο Βελιγράδι: Γιώργος Κούβαρης

O Παναθηναϊκός ταξλιδεψε στο Βελιγράδι για να παίξει κόντρα στην Παρτίζαν (21:30, Novasports Prime) για την 27η αγωνιστική της Euroleague με σκοπό να κάνει το 2/2 στη διαβολοβδομάδα.

Στο 16-10 βρίσκονται στη βαθμολογία οι πράσινοι, ενώ οι Σέρβοι είναι χαμηλά στο 8-18 σε μια πολύ δύσκολη και απογοητευτική σεζόν για εκείνους.

Ο Εργκίν Άταμαν ταξίδεψε στη Σερβία με 14 παίκτες και αποφάσισε να αφήσει εκτός της αναμέτρησης των Αλέξανδρο Σαμοντούροβ και τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη. Αντίθετα συμπεριλήφθηκε ο Μάριους Γκριγκόνις και ο Ομέρ Γιούρτσεβεν.

Η 12άδα: Σορτς, Όσμαν, Χολμς, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Φαρίντ, Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Τολιόπουλος και Γιούρτσεβεν.