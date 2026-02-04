Ο Hoopfellas μίλησε στο Gazz Floor by Novibet και τόνισε πως ο Παναθηναϊκός είναι στην αγορά για παίκτη, παρά τη νίκη απέναντι στη Ρεάλ.

Ο Hoopfellas είπε πολλά και ενδιαφέροντα στο Gazz Floor by Novibet, αναφερόμενος στον Παναθηναϊκό.

Μεταξύ άλλων τόνισε ότι «Θέμα μεταγραφών υπάρχει. Να κάνουμε πως δεν βλέπουμε; Αλλά είπαμε πως ο Παναθηναϊκός δεν θα κάνει μια μεταγραφή για να κάνει. Προσωπικά αθλητικότητα, ενέργεια άμυνα», ενώ αναφέρθηκε και στο αν η νίκη επί της Ρεάλ είναι πράγματι ένα turning point για τους Πράσινους.

«Δεν είναι αυτό το turning point. Όταν έρθει θα το καταλάβουμε όλοι. Προθάλαμος για το turning point μπορεί αν είναι αυτό που είπε ο κόουτς. Ότι κατάλαβε πώς αισθάνονται οι παίκτες του και δεν θα το ξανακάνει», είπε ο Hoopfellas.