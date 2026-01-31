Σλούκας μετά την ηγετική εμφάνιση: «Στο τέλος χαλαρώσαμε για κάποιο λόγο»

Ο Κώστας Σλούκας έκανε τη διαφορά για τον Παναθηναϊκό στη LDLC Arena και υπενθύμισε πως η EuroLeague είναι ένας μαραθώνιος με πολλά παιχνίδια.

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα μετά το 78-79 επί της Βιλερμπάν στη Λυών και βελτίωσε το ρεκόρ τους σε 15-10, με τον Κώστα Σλούκα να ηγείται των «πράσινων» και να συνδυάζει το «διπλό» στη LDLC Arena με την ανάδειξή του σε MVP της 25ης αγωνιστικής.

Ακολούθως, ο αρχηγός του Παναθηναϊκού ανέφερε στο flash interview: «Νομίζω ότι, κατά κύριο λόγο, ελέγχαμε το παιχνίδι. Για εμάς ήταν ένα must-win μετά από κάποια αρνητικά αποτελέσματα που είχαμε προηγουμένως. Ήταν μία καλή νίκη απόψε. Στο τέλος χαλαρώσαμε για κάποιο λόγο, αλλά συνολικά είχαμε τον έλεγχο».

Σε ερώτηση για τη σημασία της εκτός έδρας νίκης, είπε: «Η EuroLeague είναι ένας μαραθώνιος με πολλά παιχνίδια. Το σημαντικότερο είναι να είσαι ανταγωνιστικός και να παίζεις σε υψηλό επίπεδο, τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα. Πιστεύω ότι σήμερα το καταφέραμε σε μεγάλο βαθμό καθ’ όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού».