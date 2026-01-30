Παναθηναϊκός: Με 500 φίλους στο πλευρό του απέναντι στη Βιλερμπάν
Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με την Βιλερμπάν για την 25η αγωνισιστική της EuroLeague, με την ομάδα του Έργκιν Άταμαν να έχει αρκετούς φίλους της στο πλευρό της.
Στην LDLC Arena βρέθηκαν περίπου 500 φίλοι του Παναθηναϊκού, οι οποίοι έκαναν το ταξίδι, προκειμένου να βρεθούν στο πλευρό της αγαπημένης τους ομάδας στο ματς κόντρα στη Βιλερμπάν.
Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στο 14-10 και ελπίζει πως με την βοήθεια του κόσμο του θα μπορέσει να πάρει το «διπλό» και να φτάσει τα 15 θετικά αποτελέσματα.
