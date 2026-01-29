Τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων από το δυστύχημα στη Ρουμανία, έδωσε ο Σάσα Βεζένκοβ, αμέσως μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μπαρτσελόνα.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Μπαρτσελόνα, με 87-75 για την 25η αγωνιστική της EuroLegue.

Ο Σάσα Βεζένκοβ μίλησε αμέσως μετά τη νίκη της ομάδας του επί των Ισπανών και στάθηκε στο δυστύχημα που κόστισε τη ζωή σε επτά φίλους του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία.

Αναλυτικά όσα είπε ο Σάσα Βεζένκοβ:

«Συλλυπητήρια σε όλους όσους έχασαν τους αγαπημένους τους αυτές τις μέρες. Σε αυτούς που έχασαν την ζωή τους στο τροχαίο στην Ρουμανία και στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα. Είναι το λιγότερο που μπορούμε να πούμε.

Σχετικά με το ματς, ξέρουμε ότι έχουμε τις δυνατότητες, είμαστε πολύ καλή ομάδα, όμως και η Μπαρτσελόνα. Με έναν εξαιρετικό προπονητή, αυτός μου έδωσε την ευκαιρία να παίξω για πρώτη φορά στην Euroleague. Του χρωστάω πολλά. Κάνουν τρομερή σεζόν, ξέραμε ότι θα επιστρέψουν. Στην τελευταία περιόδο παίξαμε πολύ καλή άμυνα, μπήκαμε στα ριμπάουντ. Όλοι προσέφεραν. Στο τέλος χάσαμε την διαφορά, αλλά έχουμε την αυτοπεποίθηση ότι δεν θα χρειαστεί. Συγχαρητήρια σε όλους, πρέπει να συνεχίσουμε».

Έχω μεγάλο σεβασμό για τον κόουτς Πασκούαλ. Έχω πολλά χρόνια με τον κόουτς Μπαρτζώκα αλλά τα πρώτα μου ήταν με αυτόν. Ακόμα και αν δεν ήμουν έτοιμος σωματικά και πνευματικά, με εμπιστεύτηκε, μου έδωσε ρόλο. Έχει απίθανο playbook. Πάντα δίνει φοβερές επιλογές σε άμυνα και επίθεση.

Προσπαθώ να κάνω το καλύτερο, προπονούμαι καλά. Τα πάντα έχουν να κάνουν με την ομάδα. Όταν νικάμε, όλοι είναι χαρούμενοι. Έχουμε 17 παίκτες, πρέπει να προσαρμοστούμε. Έχουμε καλούς παίκτες με μεγάλα βιογραφικά, όλοι αξίζουν να παίξουν. Τα παράσημα πάνε σε όσους βάζουν τον εαυτό τους κάτω από την ομάδα. Οι επιτυχημένες ομάδες είναι αυτές που οι παίκτες αποδέχονται τους ρόλους τους.Προσπαθώ να κάνω το καλύτερο που μπορώ, όσο κερδίζει η ομάδα είμαι ευτυχισμένος».