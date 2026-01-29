Απρόοπτο για τον Ολυμπιακό, με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να γυρίζει το πόδι του και να πηγαίνει αμέσως στα αποδυτήρια.

Ο Ολυμπιακός απέκτησε έναν νέο πονοκέφαλο, καθώς ο Τάιλερ Ντόρσεϊ τραυματίστηκε στο παιχνίδι απέναντι στην Μπαρτσελόνα.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ γύρισε το πόδι του στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου και αποχώρησε για τα αποδυτήρια, από τα οποία δεν βγήκε σε όλη την δεύτερη περίοδο.

Εν τέλει το πρόβλημα δεν ήταν αρκετό για να τον κρατήσει εκτός αγώνα, με τον Ντόρσεϊ να επιστρέφει στο δεύτερο ημίχρονο.