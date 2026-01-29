H Εuroleague ανακοίνωσε την τιμωρία για τη Μακάμπι για τα όσα έγιναν στο ματς κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Με... επεισοδιακό τρόπο σερβιρίστηκε το... ορεκτικό του αγώνα μεταξύ της Μακάμπι Τελ Αβίβ και του Παναθηναϊκού για την 24η αγωνιστικής της Euroleague. Περισσότεροι από 300 φίλοι της Μακάμπι Τελ Αβίβ είχαν στήσει... καρτέρι στην είσοδο των αποδυτηρίων της «Menora Mivtachim Arena» προκειμένου να αποδοκιμάσουν την αποστολή του Παναθηναϊκού AKTOR.

Και η κατάσταση ήταν εχθρική και κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης. «10 χιλιάδες άτομα να έρχονται στα αποδυτήρια και να σε προσβάλλουν, αυτό δεν είναι μπάσκετ!», είχε πει ο Άταμαν στη συνέντευξη Τύπου.

Η Εuroleague ανακοίνωσε την τιμωρία των Ισραηλινών για τα όσα έγιναν κόντρα στον Παναθηναϊκό.

«Η Μακάμπι Τελ Αβίβ τιμωρήθηκε με πρόστιμο 12.000 ευρώ για τα προσβλητικά συνθήματα των οπαδών της κατά τη διάρκεια του αγώνα ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΚΤΩΡ ΑΘΗΝΩΝ, βάσει του άρθρου 29.2.στ) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball»