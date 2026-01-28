Όπως φαίνεται, ο Εβάν Φουρνιέ παρακολουθεί την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ για το Champions League και αποθέωσε τις φανέλες των «ερυθρόλευκων».

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ για την 8η αγωνιστική της League Phase του Champions League και ο Εβάν Φουρνιέ φαίνεται πως το γύρισε στο... ποδόσφαιρο.

Ο Γάλλος σταρ της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα παρακολουθεί την αναμέτρηση της ομάδας του και αποθέωσε τις φανέλες των «ερυθρόλευκων» του Χοσέ Λουίς Μιντιλίμπαρ.

Συγκεκριμένα, «ζήλεψε» την ποδοσφαιρική γκρι-κόκκινη εμφάνιση ζητώντας μία ίδια και για το μπάσκετ γράφοντας χαρακτηριστικά: «Η γκρι και η κόκκινη φανέλα είναι... σκληρή παρεμπιπτόντως. Θα έπρεπε να έχουν και για εμάς»!