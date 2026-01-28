Άγιαξ - Ολυμπιακός: Ο Φουρνιέ... ζήλεψε τις φανέλες των «ερυθρόλευκων»
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ για την 8η αγωνιστική της League Phase του Champions League και ο Εβάν Φουρνιέ φαίνεται πως το γύρισε στο... ποδόσφαιρο.
Ο Γάλλος σταρ της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα παρακολουθεί την αναμέτρηση της ομάδας του και αποθέωσε τις φανέλες των «ερυθρόλευκων» του Χοσέ Λουίς Μιντιλίμπαρ.
Συγκεκριμένα, «ζήλεψε» την ποδοσφαιρική γκρι-κόκκινη εμφάνιση ζητώντας μία ίδια και για το μπάσκετ γράφοντας χαρακτηριστικά: «Η γκρι και η κόκκινη φανέλα είναι... σκληρή παρεμπιπτόντως. Θα έπρεπε να έχουν και για εμάς»!
The grey and red jersey are tough by the way. They should have some for us too!— Evan Fournier (@EvanFourmizz) January 28, 2026
