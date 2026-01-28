Μιλουτίνοφ: «Το θέμα είναι πως τελειώνεις μια σεζόν»

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Μπαρτσελόνα στο ΣΕΦ, και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ παραδέχθηκε πως οι Καταλανοί είναι ομάδα υψηλού επιπέδου, αναφερόμενος στην παρουσία του Ταϊρίκ Τζόουνς και στην προσθήκη του Κόρι Τζόσεφ.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Μπαρτσελόνα (29/1, 21:15, LIVE από το Gazzetta), στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της EuroLeague, και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ σχολίασε την προσθήκη του Κόρι Τζόσεφ και το γεγονός ότι οι «ερυθρόλευκοι» είναι η καλύτερη ομάδα στη EuroLeague στα ριμπάουντ.

O Σέρβος σέντερ μίλησε στη Media Day του Ολυμπιακού:

Για το πώς αισθάνεται μετά το χτύπημα που τον άφησε εκτός στα προηγούμενα παιχνίδια: «Είμαι ΟΚ. Αισθανόμουν καλύτερα ήδη μία μέρα μετά, αλλά υπήρχε ένα είδους πρωτόκολλο και οι γιατροί ήθελαν να με προστατεύσουν. Είναι μέρος της δουλειάς που κάνουμε, αλλά είμαι πολύ χαρούμενος που επέστρεψα.

Για την Μπαρτσελόνα: «Ήταν πραγματικά μια σκληρή ήττα στη Βαρκελώνη. Παίξαμε πολύ άσχημα στο ματς στην Βαρκελώνη, αλλά αμέσως μετά από αυτό το παιχνίδι, αρχίσαμε να βελτιωνόμαστε και να παίζουμε πολύ καλύτερα. Η Μπαρτσελόνα είναι πολύ καλή ομάδα. Έχουν πολλούς ποιοτικούς παίκτες που ξέρουν πώς να παίζουν και πώς να κερδίζουν το παιχνίδι. Οπότε θα είναι μια μεγάλη πρόκληση για εμάς το να πάρουμε μία ακόμη νίκη».

Για την απόκτηση του Κόρι Τζόσεφ: «Είναι ένας νέος παίκτης, αλλά είναι καλό που υπογράψαμε έναν ακόμα πλειμεικερ, αλλά ο Τόμας είναι μόνος του τώρα, παρότι στρατιώτης της ομάδας. Θα μας βοηθήσει»

Για τους ψηλούς του Ολυμπιακού: «Μας δίνει μεγάλη δύναμη ο Τζόουνς. Το σημαντικό είναι να είμαστε δυνατοί και να παίζουμε καλά ως ομάδα. Το θέμα είναι πως τελειώνεις μια σεζόν»

Για το ότι ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη ομάδα στην Euroleague στα ριμπάουντ: «Είναι σημαντικό κομμάτι του παιχνιδιού μας, γιατί δίνει αυτοπεποίθηση και στους σουτέρ μας. Μας βοηθάει να παίζουμε καλύτερα και να είμαστε πιο efficient».

Για το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία και τους επτά φίλους του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους: «Το είδα και είναι πολύ κρίμα, είναι πολύ λυπηρό. Νιώθω πραγματικά πολύ στεναχωρημένος βλέποντας τέτοια πράγματα να συμβαίνουν και από ότι άκουσα υπήρχε κάποιο πρόβλημα με το αμάξι. Εύχομαι οι οικογένειες να μείνουν δυνατές σε αυτήν την στιγμή».