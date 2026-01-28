Λεσόρ για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ: «Θεέ μου, δεν ήθελα να δω το βίντεο!»

Ο Ματίας Λεσόρ δήλωσε σοκαρισμένος από την τραγωδία με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία, εξηγώντας πως στη θέση τους θα μπορούσαν να ήταν φίλοι του Παναθηναϊκού που θα έρχονταν στη Λυών για τον αγώνα με τη Βιλερμπάν.

Από χθες το μεσημέρι, ένα μεγάλο «γιατί;» πλανάται όχι μόνο πάνω από τον ΠΑΟΚ, αλλά πάνω από ολόκληρη την Ελλάδα. Γιατί αυτά τα επτά παιδιά, που πήγαν να δουν την αγαπημένη τους ομάδα, έχασαν τη ζωή τους στον δρόμο για τη Γαλλία και τον αγώνα με τη Λυών. Όλοι είναι σοκαρισμένοι από την είδηση, και το συναίσθημα αυτό γίνεται ακόμα πιο βαρύ όταν παρακολουθεί κανείς το βίντεο του δυστυχήματος, που προκαλεί κόμπο στο στομάχι…

Από την πλευρά του, ο Ματίας Λεσόρ έδειξε από την πρώτη στιγμή τη συμπαράστασή του στις οικογένειες των φίλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Με νέο μήνυμά του στο X, ο Γάλλος σέντερ του Παναθηναϊκού δήλωσε σοκαρισμένος με το βίντεο, εξηγώντας πως στη θέση των οπαδών του ΠΑΟΚ θα μπορούσαν να ήταν φίλοι του Παναθηναϊκού που θα έρχονταν στη Λυών για τον αγώνα με τη Βιλερμπάν.

«Θεέ μου, δεν ήθελα να δω αυτό το βίντεο… Είναι τρελό, γιατί παίζουμε αυτή την εβδομάδα στη Λυών και μπορεί να ήταν κάποιοι φίλοι του Παναθηναϊκού. Ας είναι οι πύλες του παραδείσου ανοιχτές για αυτούς», ήταν το μήνυμα του Λεσόρ. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βιλερμπάν στη Λυών την προσεχή Παρασκευή 30/1, στις 21:45, στο πλαίσιο της 26ης αγωνιστικής της EuroLeague.