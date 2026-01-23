Ο Κόρι Τζόσεφ είναι έτοιμος να μετακομίσει στον Πειραιά για λόγαριασμό του Ολυμπιακού, ωστόσο υπάρχει ένας σημαντικός συνδετικός κρίκος με τον Παναθηναϊκό.

Ο Ολυμπιακός έσκασε τη... βόμβα με την απόκτηση του Κόρι Τζόσεφ προχωρώντας σε μία μεταγραφή που τάραξε τα νερά της EuroLeague.

Ένας παίκτης με 14 σεζόν στο NBA και πάνω από 900 παιχνίδια στο κορυφαίο πρωτάθλημα με ομάδες όπως οι Σπερς, Ράπτορς, Πέισερς, Κινγκς, Πίστονς, οι Γουόριορς και Μάτζικ θα μετακομίσει στο λιμάνι του Πειραιά και θα φέρει μαζί του την εμπειρία του και το μπασκετικό IQ του.

Ωστόσο, η μεταγραφή αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της σύνδεσής του με έναν παίκτη από τον φετινό Παναθηναϊκό με τον οποίο υπήρξαν συμπαίκτες στο Σακραμέντο από το 2019 έως και το 2021. Ο λόγος φυσικά για τον Ρισόν Χολμς, τον σέντερ του τριφυλλιού σε μια περίοδο όπου οι Κινγκς προσπαθούσαν να χτίσουν μια ανταγωνιστική ομάδα στη δυτική περιφέρεια. Στην Καλιφόρνια οι Τζόσεφ και Χολμς συνυπήρξαν για 84 παιχνίδια με τον γκαρντ να ξεκινά τις φάσεις και τον Αμερικανό ψηλό να τις τελειώνει.

Κατά μέσο όρο, ο Καναδός είχε 13 πόντους, 8,4 ριμπάουντ και 1,3 ασίστ, με ποσοστό ευστοχίας 42,4% και παρά την καλή χημεία τους, η ομάδα δεν κατάφερε να κάνει το αποφασιστικό βήμα για τα playoffs.

Η χημεία τους, όμως, δεν περιορίζεται μόνο στον αγωνιστικό χώρο, καθώς και οι δύο έχουν προσωπική πλευρά που αντικατοπτρίζεται στα τατουάζ τους. Ο Χολμς έχει πάνω από 20 τατουάζ με βαθύ νόημα, ανάμεσά τους το πρόσωπο του γιου του στο στήθος, ενώ ο Τζόσεφ περιορίζεται σε πέντε, αλλά εξίσου προσωπικά, με το μάτι της μητέρας του στο εσωτερικό του αριστερού χεριού και αναφορές στο ζώδιο, τον τόπο γέννησης και την ώρα που ήρθε στον κόσμο. Μάλιστα οι δυο τους σε κοινή τους συνέντευξη τα εξηγούσαν.

Η εμπειρία του Τζόσεφ στον NBA τον φέρνει αντιμέτωπο πλέον με έναν πρώην συμπάικτη του στη EuroLeague, όπου θα ξανασυναντήσει τον Χολμς, αλλά τώρα ως αντίπαλο. Η συνύπαρξη Τζόσεφ – Χολμς αποτελεί μια ενδιαφέρουσα παράμετρο και για τα μελλοντικά ντέρμπι «αιωνίων», τώρα που το στοιχείο του NBA υπάρχει έντονα και στις δύο ομάδες.