Το Scouting Report του Κόρι Τζόζεφ που προσδίδει περαιτέρω ποιότητα στα γκαρντ του Ολυμπιακού.

Η απόκτηση του Κόρι Τζόσεφ αποτελεί μια αναβάθμιση της περιφερειακής γραμμής του Ολυμπιακού μέσα σε μια σεζόν με αυξημένες απαιτήσεις και πάρα πολλά παιχνίδια. Το Gazzetta θα επιχειρήσει μια ενδελεχή ανάλυση των αγωνιστικών χαρακτηριστικών του 34χρονου γκαρντ.

Ο Κόρι Τζόσεφ είναι ένας γκαρντ με ξεκάθαρο προφίλ «game manager» (διαχειριστής του παιχνιδιού), του οποίου η αξία αποτυπώνεται κυρίως στη δομή και στη λειτουργικότητα του παιχνιδιού της ομάδας. Δεν αποτελεί έναν αθλητή με προτεραιότητα το σκοράρισμα, αλλά έναν παίκτη που οργανώνει, ισορροπεί και βελτιώνει την αποδοτικότητα της περιφέρειας μέσα από σωστές αποφάσεις και υψηλό μπασκετικό IQ.

Τεχνική ανάλυση

1. Ball handling και decision making (χειρισμός μπάλας και λήψης απόφασης)

Ο Τζόσεφ λειτουργεί με χαμηλό δείκτη ρίσκου (low-risk decision profile). Διατηρεί τον έλεγχο της μπάλας υπό πίεση, περιορίζει τα λάθη και επιλέγει με συνέπεια την πιο αποδοτική λύση.

Στο pick n’ roll διαβάζει σωστά τις αλλαγές (switch, drop, hedge), εκμεταλλεύεται τα κενά στη weak side (αδύνατη πλευρά), παίζει αποτελεσματικά το pocket pass και το skip pass.

Δεν επιταχύνει το παιχνίδι χωρίς λόγο, αλλά προσαρμόζει τον ρυθμό ανάλογα με τη σύνθεση της πεντάδας και τη ροή του αγώνα.

2. Off-ball παιχνίδι και spacing

Σε αντίθεση με πολλούς πόιντ γκαρντ, ο Τζόσεφ είναι λειτουργικός και χωρίς την μπάλα. Κινείται σωστά στην περίμετρο, διατηρεί τις αποστάσεις και μπορεί να απειλήσει σε catch-and-shoot καταστάσεις.

Αυτό τον καθιστά λειτουργικό με πεντάδες, όπου υπάρχουν dominant ball handlers, χωρίς να «βαραίνει» τη δημιουργία.

3.Το προφίλ του σουτ

Το επιθετικό του προφίλ επικεντρώνεται στο mid-range pull-up μετά από pick n’ roll,

spot-up τρίποντο, drives με έλεγχο και ισορροπία. Ο Τζόσεφ είναι ένας παίκτης που επιλέγει σουτ χωρίς να το εκβιάζει και αποτελεί πηγή ηρεμίας και ασφάλειας.

4.Η επίδραση του στην περιφερειακή άμυνα

Ο Κόρι Τζόσεφ είναι ένας γκαρντ με έμφαση στα αμυντικά του καθήκοντα. Διαθέτει καλή πλάγια κίνηση, έχει σωστές τοποθετήσεις στο close-out και μεγάλη πειθαρχία στην ομαδική άμυνα.

Μπορεί να αμυνθεί απέναντι σε γκαρντ με διαφορετικά χαρακτηριστικά και να λειτουργήσει σε άμυνα με αλλαγές χωρίς να αποτελεί αμυντικό mismatch.

Τι αλλάζει στον Ολυμπιακό σε επίπεδο τακτικής

Η παρουσία του Κόρι Τζόσεφ στην περιφέρεια του Ολυμπιακού προσθέτει τρία σημαντικά στοιχεία. Πρώτον, σταθερότητα στη δημιουργία μειώνοντας την εξάρτηση από τον βασικό χειριστή, δεύτερον βελτίωση της ποιότητας των κατοχών με καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας στοιχείο που επιμένει αρκετά στους γκαρντ ο Γιώργος Μπαρτζώκας και τρίτον, τακτική ευελιξία στην περιφέρεια.

Εν κατακλείδι, ο Κόρι Τζόσεφ δεν είναι παίκτης που αλλάζει το παιχνίδι μέσω ατομικής υπεροχής, αλλά μέσω λειτουργικότητας. Πρόκειται για έναν γκαρντ που βελτιώνει τη δομή, την πειθαρχία και τη συνοχή της περιφέρειας.

Για τον Ολυμπιακό, η προσθήκη του σημαίνει αναβάθμιση στη διαχείριση του παιχνιδιού, μεγαλύτερη τακτική ευελιξία και υψηλότερη ποιότητα κατοχών, στοιχεία που είναι κρίσιμα στο επίπεδο της EuroLeague και των αγώνων υψηλής έντασης.