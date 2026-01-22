Γιαννακόπουλος προς EuroLeague για τις χειρονομίες κατά του Άταμαν: «Πότε θα τιμωρηθούν με πρόστιμο οι σύλλογοι;»
Ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στο Τελ Αβίβ για να κοντραριστεί με τη Μακάμπι στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής της EuroLeague εν μέσω «διαβολοβδομάδας».
Ο Εργκίν Άταμαν έγινε αποδέκτης έντονων αποδοκιμασιών και χειρονομιών από μερίδα Ισραηλινών οπαδών κατά την άφιξη της ομάδας στο γήπεδο, όσο και κατά την είσοδό του στο παρκέ με αποτέλεσμα να αντιδράσει και ο ισχυρός άντρας της «πράσινης» ΚΑΕ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, μέσω αναρτήσεών του σε Instagram story.
Συγκεκριμένα, απευθύνθηκε προς τη EuroLeague ζητώντας την επιβολή προστίμων και προς τους συλλόγους των οποίων οι φίλαθλοι έχουν τέτοιες συμπεριφορές γράφοντας: «Κάθε φορά που ιδιοκτήτες, προπονητές και παίκτες μιλούν δέχονται πρόστιμο... Πότε θα τιμωρηθούν με πρόστιμο και οι σύλλογοι των οποίων οι φίλαθλοι βρίζουν εμάς και τις οικογένειές μας;».
