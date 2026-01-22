Η Ρεάλ Μαδρίτης καλείται να αποφασίσει αν θα υπογράψει το νέο δεκαετές συμβόλαιο στη Euroleague.

Η Ρεάλ Μαδρίτης καλείται να πάρει μια από τις πιο κρίσιμες αποφάσεις της σύγχρονης ιστορίας της στο μπάσκετ. Πρόκειται για τη μοναδική ομάδα που δεν έχει ακόμη δεσμευτεί με την Euroleague.

Το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ παραμένει αβέβαιο, ωστόσο η πλειονότητα των συλλόγων της Euroleague δείχνει, τουλάχιστον προς το παρόν, διάθεση παραμονής. Θεωρείται δεδομένο ότι η Μπαρτσελόνα και η Φενέρμπαχτσε θα υπογράψουν δεκαετείς επεκτάσεις των συμβολαίων τους, την ίδια στιγμή που η Ρεάλ δεν ανοίγει ντα χαρτιά της.

Οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί σύλλογοι αντιμετωπίζουν με επιφυλακτικότητα το project του NBA Europe. Μέχρι στιγμής, μόνο η Ρεάλ Μαδρίτης δεν έχει ανανεώσει τη συμφωνία της με την EuroLeague ούτε έχει εκφράσει σαφή πρόθεση να το πράξει. Ο σύλλογος βρίσκεται σε συνεχείς επαφές με τη διοργανώτρια αρχή, έχοντας ως καταληκτική ημερομηνία την 30ή Ιουνίου.

Η αντίδραση των φιλάθλων

Η στάση αυτή έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση των οργανωμένων φιλάθλων του τμήματος μπάσκετ, οι οποίοι εξέδωσαν πρόσφατα κοινή ανακοίνωση:

«Η δέσμευσή μας είναι σε μια ευρωπαϊκή μπασκετική σκηνή όπου μπορούμε να ανταγωνιστούμε ιστορικές και παραδοσιακές ομάδες. Αυτή δεν είναι η προσέγγιση που φαίνεται να προσφέρει το project NBA Europe, στο οποίο, από τις τρέχουσες ομάδες της Euroleague, μόνο η Ρεάλ Μαδρίτης θα συμμετείχε. Η μετάβαση σε αυτή τη νέα διοργάνωση μόνη της, κατά την ταπεινή μας γνώμη, θα ήταν λάθος».

Οι φίλαθλοι δηλώνουν περήφανοι για τον πρωτοποριακό ρόλο του συλλόγου, αλλά με σαφή προειδοποίηση: «Θα θέλαμε αυτό να γίνει μαζί με άλλες μεγάλες ομάδες. Η Ρεάλ Μαδρίτης πρέπει πάντα να αγωνίζεται στην κορυφαία διοργάνωση, κάτι που το NBA Europe δεν μπορεί να εγγυηθεί αυτή τη στιγμή».

Ενδεικτικά είναι και τα αποτελέσματα δημοσκόπησης της διαδικτυακής έκδοσης της AS.com, όπου το 58% των αναγνωστών τάχθηκε υπέρ της παραμονής στην Euroleague, ενώ το 42% υποστήριξε τη συμμετοχή σε ένα τουρνουά NBA–FIBA.

Έσοδα, απώλειες και εσωτερικές τριβές

Η Ρεάλ Μαδρίτης θεωρεί ότι τα έσοδα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και ειδικότερα στην EuroLeague είναι πολύ χαμηλά, με αποτέλεσμα τις συνεχείς απώλειες στον ετήσιο προϋπολογισμό του τμήματος. Παράλληλα, η εμπορική δομή του συλλόγου στο μπάσκετ δεν συγκαταλέγεται στις πιο αποδοτικές, με τα ίδια έσοδα να κινούνται κάτω από τον μέσο όρο.

Οι σχέσεις με την Euroleague έχουν επιβαρυνθεί και από διαφωνίες σε επίπεδο διοίκησης και αποφάσεων, ιδίως μετά την αποχώρηση του Τζόρντι Μπερτομέου το 2022. Πιο πρόσφατα, η Ρεάλ Μαδρίτης εξέφρασε ανοιχτά την αντίθεσή της στη διεξαγωγή του Final Four στο Άμπου Ντάμπι.

Η Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται πλέον μπροστά σε μια ιστορική επιλογή. Να παραμείνει στο υπάρχον ευρωπαϊκό οικοσύστημα ή να ρισκάρει σε ένα νέο, αχαρτογράφητο μπασκετικό τοπίο. Οι επόμενοι μήνες θα κρίνουν πολλά, όχι μόνο για τον σύλλογο, αλλά και για το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ συνολικά.

