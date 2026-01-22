Ο Ταϊρίκ Τζόουνς βρέθηκε στην κορυφή του TOP-10 μετά από το εντυπωσιακό κάρφωμα που πέτυχε στο ντεμπούτο του με τον Ολυμπιακό στην EuroLeague.

Μετά την ολοκλήρωση της 23ης αγωνιστικής, η EuroLeague έκανε γνωστό το καθιερωμένο TOP-10, με την πρώτη θέση να ανήκει στον Ταϊρίκ Τζόουνς.

Ο Αμερικανός νεοφερμένος σέντερ του Ολυμπιακού, στο ντεμπούτο του με τους «ερυθρόλευκους» στα ευρωπαϊκά παιχνίδια έκανε αισθητή την παρουσία του. Με ένα εντυπωσιακό κάρφωμα που ήρθε, έπειτα από συνεργασία με τον Τάισον Γουόρντ, βρέθηκε στην κορυφή του TOP-10.

Στη θέση νούμερο δύο μπήκε το εμφατικό κάρφωμα του Μπλόμσογκεϊμ μετά την alley-oop πάσα του Οκόμπο και την τριάδα έκλεισε ο Ταβάρες με μια απίστευτη τάπα στον Μπούκερ, στην αναμέτρηση της Ρεάλ με την Αρμάνι.