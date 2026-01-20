Ο Βασίλης Τολιόπουλος αποθεώθηκε από τους φίλους του Παναθηναϊκού, ενώ ο Εργκίν Άταμαν έκανε high five μαζί του όταν τον απέσυρε.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπασκόνια για την 23η αγωνιστική της Euroleague στo «Telekom Center Athens» με στόχο να επιστρέψει στις νίκες μετά και την ήττα στο Μόναχο από την Μπάγερν.

Ο κόσμος έδειξε τη στήριξή του στους «πράσινους» αποθεώνοντας τον Εργκίν Άταμαν κατά την είσοδό του. Ο Τούρκος τεχνικός έδωσε χρόνο συμμετοχής στον Βασίλη Τολιόπουλο, που πάτησε παρκέ για τρίτη φορά σε ματς EuroLeague.

Ο Έλληνας γκαρντ στα 08:28 που αγωνίστηκε στο πρώτο μέρος ήταν αποτελεσματικός με 2 πόντους, 4 ασίστ κι ένα κλέψιμο. Ο κόσμος του τριφυλλιού τον αποθέωσε, όταν αποσύρθηκε για να περάσει στη θέση του ο Τζέριαν Γκραντ. Μάλιστα ο κόουτς Άταμαν του έκανε high five κατά την αποχώρησή του από το glass floor (κάτι που δεν συνηθίζει) δίνοντάς του τα εύσημα για την εμφάνισή του μέχρι εκείνη τη στιγμή.

