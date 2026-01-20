Τζόουνς: Ο απολογισμός του στην πρώτη του εμφάνιση με τον Ολυμπιακό στην EuroLeague

Τζόουνς: Ο απολογισμός του στην πρώτη του εμφάνιση με τον Ολυμπιακό στην EuroLeague

Δημήτρης Οικονόμου
Ολυμπιακός - Μακάμπι
Ο Ταϊρίκ Τζόουνς έπαιξε για πρώτη φορά στην EuroLeague με τον Ολυμπιακό και έδωσε θεαματικές στιγμές στο δεύτερο δεκάλεπτο.

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς έπαιξε για πρώτη φορά με τα χρώματα του Ολυμπιακού απέναντι στη Μακάμπι στην EuroLeague, παίζοντας για 7'20'' λεπτά και δίνοντας αρκετές φάσεις με θέαμα στο διάστημα που αγωνίστηκε.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έδωσε χρόνο και στους τρεις σέντερ του, με τον Τζόουνς να αγωνίζεται στη 2η περίοδο και να καρφώνει εντυπωσιακά σε δύο φάσεις.

Το φινάλε τον βρήκε με απολογισμό 6 πόντων, με 3/5 δίποντα, μαζί με 3 ριμπάουντ, όλα επιθετικά. Επίσης είχε μία ασίστ στο transition για τον Βεζένκοβ, 2 κλεψίματα, 2 λάθη και αρκετή ενέργεια στο παρκέ.

Δείτε Επίσης

Gazzetta Awards 2025: Ψήφισε τους κορυφαίους της χρονιάς
gazzetta awards

Ο απολογισμός του Τζόουνς με τη Μακάμπι

  • Πόντοι - 6
  • Λεπτά - 7'20''
  • Δίποντα - 3/5
  • Ριμπάουντ - 3 (3επ.)
  • Ασίστ - 1
  • Κλεψίματα - 2
  • Λάθη - 2
@Photo credits: eurokinissi
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     