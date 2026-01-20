Τζόουνς: Ο απολογισμός του στην πρώτη του εμφάνιση με τον Ολυμπιακό στην EuroLeague
Ο Ταϊρίκ Τζόουνς έπαιξε για πρώτη φορά με τα χρώματα του Ολυμπιακού απέναντι στη Μακάμπι στην EuroLeague, παίζοντας για 7'20'' λεπτά και δίνοντας αρκετές φάσεις με θέαμα στο διάστημα που αγωνίστηκε.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έδωσε χρόνο και στους τρεις σέντερ του, με τον Τζόουνς να αγωνίζεται στη 2η περίοδο και να καρφώνει εντυπωσιακά σε δύο φάσεις.
Το φινάλε τον βρήκε με απολογισμό 6 πόντων, με 3/5 δίποντα, μαζί με 3 ριμπάουντ, όλα επιθετικά. Επίσης είχε μία ασίστ στο transition για τον Βεζένκοβ, 2 κλεψίματα, 2 λάθη και αρκετή ενέργεια στο παρκέ.
Ο απολογισμός του Τζόουνς με τη Μακάμπι
- Πόντοι - 6
- Λεπτά - 7'20''
- Δίποντα - 3/5
- Ριμπάουντ - 3 (3επ.)
- Ασίστ - 1
- Κλεψίματα - 2
- Λάθη - 2
That first JONES SLAM in @Olympiacos_BC Colors! pic.twitter.com/lxHdOYCeuf— EuroLeague (@EuroLeague) January 20, 2026
