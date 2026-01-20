Ο Ταϊρίκ Τζόουνς έπαιξε για πρώτη φορά στην EuroLeague με τον Ολυμπιακό και έδωσε θεαματικές στιγμές στο δεύτερο δεκάλεπτο.

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς έπαιξε για πρώτη φορά με τα χρώματα του Ολυμπιακού απέναντι στη Μακάμπι στην EuroLeague, παίζοντας για 7'20'' λεπτά και δίνοντας αρκετές φάσεις με θέαμα στο διάστημα που αγωνίστηκε.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έδωσε χρόνο και στους τρεις σέντερ του, με τον Τζόουνς να αγωνίζεται στη 2η περίοδο και να καρφώνει εντυπωσιακά σε δύο φάσεις.

Το φινάλε τον βρήκε με απολογισμό 6 πόντων, με 3/5 δίποντα, μαζί με 3 ριμπάουντ, όλα επιθετικά. Επίσης είχε μία ασίστ στο transition για τον Βεζένκοβ, 2 κλεψίματα, 2 λάθη και αρκετή ενέργεια στο παρκέ.

Ο απολογισμός του Τζόουνς με τη Μακάμπι