Παναθηναϊκός: Αποθέωση στον Άταμαν που ύψωσε τις γροθιές του
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπασκόνια για την 23η αγωνιστική της Euroleague στo «Telekom Center Athens» με στόχο να επιστρέψει στις νίκες μετά και την ήττα στο Μόναχο από την Μπάγερν.
Μετά και τη νίκη με δυσκολία των «πράσινων» απέναντι στον ΠΑΟΚ στο Παλατάκι η φιλοδοξία των φιλάθλων του τριφυλλιού είναι ο Παναθηναϊκός να κάνει μία επιτυχημένη «διαβολοβδομάδα» ξεκινώντας από το παιχνίδι στην έδρα του κόντρα στους Βάσκους.
Κατά την είσοδό του ο Εργκίν Άταμαν στο γήπεδο αποθεώθηκε από τον κόσμο του Παναθηναϊκού με τον Τούρκο τεχνικό να υψώνει τις γροθιές του με τον χαρακτηριστικό του τρόπο.
☘️🙌 Αποθέωση για τον Αταμάν κατά την είσοδο του, με σφιγμένες γροθιές απάντησε ο Τούρκος προπονητής.— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) January 20, 2026
📹 Ευτυχία Οικονομίδου#paobc pic.twitter.com/0NBBv6uxT4
