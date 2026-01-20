Το Basketnews και ο Ντονάτας Ουρμπόνας αποκαλύπτουν πως η Μπάγερν ετοιμάζεται να προσφέρει ένα συμβόλαιο με υπερδιπλασιασμό των αποδοχών του για να μείνει στην ομάδα.

Να κρατήσει τον Αντρέας Ομπστ με νέο συμβόλαιο είναι αποφασισμένη η Μπάγερν, όσο κι αν ήδη αρκετές ομάδες ερίζουν για την απόκτηση του, καθώς το καλοκαίρι ολοκληρώνεται το συμβόλαιο του!

Ο 29χρονος γκαρντ πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις και η διοίκηση του γερμανικού συλλόγου είναι αποφασισμένη να του προσφέρει διπλάσιες ή και τριπλάσιες αποδοχές για να τον κρατήσει στην ομάδα. Μάλιστα, όπως αναφέρει ο Ντονάτας Ουρμπόνας στο Basketnews αυτό θα είναι και το μεγαλύτερο συμβόλαιο της καριέρας του.

Στα τελευταία πέντε παιχνίδια του στην Euroleague, ο Αντρέας Όμπστ έχει μέσο όρο 21.2 πόντους μέσο όρο, με ποσοστό 66,7% στα δίποντα και 47,5% στα τρίποντα, συμβάλλοντας ώστε η Μπάγερν να κερδίσει τρία από τα πέντε παιχνίδια κατά τη διάρκεια της θητείας του Σβέτισλαβ Πέσιτς.

Το σερί περιλάμβανε 37 πόντους στη νίκη επί της Μπασκόνια, το δεύτερο υψηλότερο ρεκόρ σκοραρίσματος σε έναν αγώνα στην EuroLeague αυτή τη σεζόν, πίσω από τους 43 πόντους του Κέβιν Πάντερ (επίσης εναντίον της Μπασκόνια).

Τη φετινή σεζόν ο Αντρέας Όμπστ έχει ρεκόρ καριέρας με 14.2 πόντους μέσο όρο, 1.9 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ σε 26 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα, ενώ έχει ποσοστό ευστοχίας 52,5% στα δίποντα, 40,3% στα τρίποντα και 91,5% στις βολές.

Η αξία του Γερμανού σκόρερ στο χρηματιστήριο του μπάσκετ αναμένεται να «εκτοξευτεί», καθώς όπως αναφέρει ο Λιθουανός δημοσιογράφος μπορεί να υπογράψει συμβόλαιο με ετήσιες αποδοχές ύψους 1.5 εκατομμυρίου ευρώ ανά σεζόν, με την Μπάγερν να είναι έτοιμη να πει το «ναι», καθώς δεν θέλει να χάσει έναν παίκτη που αποτελεί σύμβολο για το σύλλογο και είναι ο αγαπημένος του κόσμου και το δεύτερο πιο εμπορικό όνομα σε επιρροή στο κοινό της περσινής σεζόν πίσω από τον Κάρσεν Έντουαρντς.

