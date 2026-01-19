Ρέιμαν ενόψει Ολυμπιακού: «Έχουμε ένα καλό αγωνιστικό πλάνο και καλές πιθανότητες νίκης»

Για την αναμέτρηση κόντρα στον Ολυμπιακό αναφέρθηκε ο Γουίλ Ρέιμαν στις δηλώσεις του, τονίζοντας πως δεν έχουν ξεχάσει ακόμα τον τρόπο που έχασαν στο πρώτο παιχνίδι.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τη Μακάμπι (20/01, 19:15), στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της EuroLeague.

O Γουίλ Ρέιμαν πραγματοποίησε δηλώσεις κατά την αναχώρηση της Μακάμπι για Πειραιά και στάθηκε στο προηγούμενο παιχνίδι κόντρα στους Πειραιώτες, ενώ επίσης αναφέρθηκε και στη χημεία που έχει χτίσει η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, παίζοντας μαζί πολλά χρόνια.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γουίλ Ρέιμαν:

«Είναι μια καλή και έμπειρη ομάδα. Παίζουν μαζί για αρκετά χρόνια, αλλά έχουν προσθέσει και κάποια νέα κομμάτια. Παίζουν πολύ καλά αυτό το διάστημα. Θα είναι ένα δύσκολο ματς, αλλά νομίζω πως έχουμε ένα καλό αγωνιστικό πλάνο και καλές πιθανότητες νίκης. Νομίζω ότι στο ματς του πρώτου γύρου ήμασταν στο +10 στην τέταρτη περίοδο και εν τέλει χάσαμε. Όλοι θυμόμαστε εκείνο το ματς, οπότε θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε αυτή τη φορά».