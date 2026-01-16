Ντε Κολό: Αυτά έκανε στην επιστροφή του στη Φενέρμπαχτσε
Η Φενέρμπαχτσε επικράτησε της Βαλένθια (82-79) για την 22η αγωνιστική της EuroLeague.
Ο Νάντο Ντε Κολό πραγματοποίησε το ντεμπούτο του για δεύτερη φορά στον τουρκικό σύλλογο και κατάφερε να ξεχωρίσει και να οδηγήσει την ομάδα του προς την 14η νίκη της στη διοργάνωση.
Back on the hardwood I @NandoDeColo welcome back 🥶 pic.twitter.com/bOcC6USalk— EuroLeague (@EuroLeague) January 16, 2026
Πιο συγκεκριμένα στην επιστροφή του στην Κωνσταντινούπολη ο Γάλλος γκαρντ ήταν αλάνθαστος και σημείωσε 16 πόντους (2/4 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 6/7 βολές), 1 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 21:37 λεπτά συμμετοχής, συγκεντρώνοντας 15 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
Πλέον, η Φενέρμπαχτσε ανέβηκε στην 4η θέση της κατάταξης με ρεκόρ 14 νίκες και επτά ήττες, ενώ την επόμενη αγωνιστική θα αντιμετωπίσει τη Βίρτους Μπολόνια (21/01, 21:30), στην Ιταλία.
