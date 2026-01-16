Ντε Κολό: Αυτά έκανε στην επιστροφή του στη Φενέρμπαχτσε

Ο Νάντο Ντε Κολό στην επιστροφή του στη Φενέρμπαχτσε κατάφερε να ξεχωρίσει, οδηγώντας την ομάδα του προς την 14η νίκη της στην EuroLeague.

Η Φενέρμπαχτσε επικράτησε της Βαλένθια (82-79) για την 22η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Νάντο Ντε Κολό πραγματοποίησε το ντεμπούτο του για δεύτερη φορά στον τουρκικό σύλλογο και κατάφερε να ξεχωρίσει και να οδηγήσει την ομάδα του προς την 14η νίκη της στη διοργάνωση.

Πιο συγκεκριμένα στην επιστροφή του στην Κωνσταντινούπολη ο Γάλλος γκαρντ ήταν αλάνθαστος και σημείωσε 16 πόντους (2/4 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 6/7 βολές), 1 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 21:37 λεπτά συμμετοχής, συγκεντρώνοντας 15 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Πλέον, η Φενέρμπαχτσε ανέβηκε στην 4η θέση της κατάταξης με ρεκόρ 14 νίκες και επτά ήττες, ενώ την επόμενη αγωνιστική θα αντιμετωπίσει τη Βίρτους Μπολόνια (21/01, 21:30), στην Ιταλία.

