Η Φενέρμπαχτσε, μπορεί να... αγχώθηκε στο τέλος, όμως πανηγύρισε τη νίκη με 82-79 απέναντι στη Βαλένθια στην επιστροφή του Νάντο Ντε Κολό στην τουρκική ομάδα.

Η Φενέρμπαχτσε υποδέχθηκε τη Βαλένθια για την 22η αγωνιστική της EuroLeague με τον Νάντο Ντε Κολό να βρίσκεται στο επίκεντρο λόγω της επιστροφής του στην τουρκική ομάδα μετά από τρία χρόνια. Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους κατάφερε με 82-79 να ρίξει στο... καναβάτσο τους Ισπανούς που αστόχησαν στο τρίποντο της ισοφάρισης υποχρεώνοντάς τους στη δεύτερη σερί ήττα τους.

Φενέρμπαχτσε - Βαλένθια: Το ματς

Στο πρώτο δεκάλεπτο με οι γηπεδούχοι με τον Χόρτον-Τάκερ ο οποίος πήρε βοήθεια από τους Μπάλντγουιν και Μέλι κατάφεραν να πάρουν προβάδισμα το οποίο έφτασε και σε διψήφια διαφορά (28-18). Η Βαλένθια υπέκυψε σε πολλά λάθη σε αυτή την περίοδο (5), ωστόσο η ευστοχία της από την περιφέρεια και η αποτελεσματικότητα του Πραντίγια την κράτησε στο ματς (28-20).

Οι φιλοξενούμενοι με ένα επιμέρους 2-12 και τον Τέιλορ να προστίθεται στην εξίσωση κατάφεραν να φέρουν το ματς σε πλήρη ισορροπία (30-30), όμως αυτό διήρκησε για πολύ λίγο καθώς η Φενέρ απάντησε με ένα 14-1 να εκτοξεύσει τη διαφορά στο 44-31 με τον Ντε Κολό να προσφέρει πολύτιμα καλάθια στην επιστροφή του με τη φανέλα της ομάδας. Ο Μουρ μείωσε με τρίποντο στο 44-34 πριν οι δύο ομάδες οδηγηθούν στα αποδυτήρια.

Μετά την ανάπαυλα, με τρίποντο ο Μπιμπέροβιτς άνοιξε κι άλλο την ψαλίδα της διαφοράς (48-35), όμως η Βαλένθια μείωσε με ένα 0-6 σερί δια χειρός Ρίβερς και Τέιλορ στο 48-41. Η Φενέρ απάντησε με δικό της 5-0 για να φτάσει ξανά σε διφήφια επίπεδα (53-41). Με 4 τρίποντα από Μπαντιό, Ρίβερς και Πουέρτο η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ πλησίασε στους 5 πόντους (60-55), όμως με μπροστάρη τον Ντε Κολό η ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους δεν ανησύχησε (66-58).

Στο τελευταίο δεκάλεπτο η Βαλένθια μείωσε στους 5 για το 68-63, όμως με τη βοήθεια του Μπόστον Τζούνιορ διατήρησε τα ηνία της αναμέτρησης, ενώ ο Μέλι με dagger τρίποντο στο τελευταίο λεπτό του ματς πήγε να... καθαρίσει την υπόθεση «νίκη». Ο Μοντέρο όμως, με δύο σερί καλάθια για το 80-77 προσπάθησε να διατηρήσει ζωντανή την ομάδα του, με τον Ρίβερς να αστοχεί ωστόσο στο τρίποντο της ισοφάρισης 10 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη.

Τα δεκάλεπτα: 28-20, 44-34, 66-58, 82-79

Ο MVP... Ο Νάντο Ντε Κολό που σαν... το παλιό καλό κρασί σημείωσε 16 πόντους με 1 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Νέιθαν Ρίβερς με 17 πόντους, 5 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 3 κλεψίματα.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Η ευστοχία στα δίποντα της Φενέρ με 22/35 και 62.9%

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ Α' ΓΥΡΟ... Η Βαλένθια είχε επικρατήσει της Φενέρ με 94-79.

Fenerbahce Beko Istanbul FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- PIR # Players 0 A. Bacot Jr. 10:32 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 2 0 1 1 1 1 M. Birsen 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 W. Baldwin IV 22:30 11 4/6 66.7% 3/4 75% 1/2 50% 2/2 100% 1 4 5 4 0 2 0 1 20 4 N. Melli * 24:41 12 5/10 50% 3/4 75% 2/6 33.3% 0/0 0% 0 3 3 2 3 2 0 1 10 8 T. Horton-Tucker * 18:44 10 4/8 50% 4/7 57.1% 0/1 0% 2/2 100% 0 2 2 1 2 2 0 1 9 10 M. Mahmutoglu 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 B. Boston Jr. 14:17 11 4/7 57.1% 3/6 50% 1/1 100% 2/2 100% 2 0 2 0 1 1 1 0 10 12 N. De Colo 21:37 16 4/9 44.4% 2/4 50% 2/5 40% 6/7 85.7% 0 1 1 3 2 1 0 0 15 TOTAL 200:00 82 29/56 51.8% 22/35 62.9% 7/21 33.3% 17/18 94.4% 10 24 34 17 19 17 3 4 94