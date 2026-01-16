Φενέρμπαχτσε - Βαλένθια: 82-79: Σαν να μην πέρασε μια μέρα για Φενέρ και Ντε Κολό!
Η Φενέρμπαχτσε υποδέχθηκε τη Βαλένθια για την 22η αγωνιστική της EuroLeague με τον Νάντο Ντε Κολό να βρίσκεται στο επίκεντρο λόγω της επιστροφής του στην τουρκική ομάδα μετά από τρία χρόνια. Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους κατάφερε με 82-79 να ρίξει στο... καναβάτσο τους Ισπανούς που αστόχησαν στο τρίποντο της ισοφάρισης υποχρεώνοντάς τους στη δεύτερη σερί ήττα τους.
Φενέρμπαχτσε - Βαλένθια: Το ματς
Στο πρώτο δεκάλεπτο με οι γηπεδούχοι με τον Χόρτον-Τάκερ ο οποίος πήρε βοήθεια από τους Μπάλντγουιν και Μέλι κατάφεραν να πάρουν προβάδισμα το οποίο έφτασε και σε διψήφια διαφορά (28-18). Η Βαλένθια υπέκυψε σε πολλά λάθη σε αυτή την περίοδο (5), ωστόσο η ευστοχία της από την περιφέρεια και η αποτελεσματικότητα του Πραντίγια την κράτησε στο ματς (28-20).
Οι φιλοξενούμενοι με ένα επιμέρους 2-12 και τον Τέιλορ να προστίθεται στην εξίσωση κατάφεραν να φέρουν το ματς σε πλήρη ισορροπία (30-30), όμως αυτό διήρκησε για πολύ λίγο καθώς η Φενέρ απάντησε με ένα 14-1 να εκτοξεύσει τη διαφορά στο 44-31 με τον Ντε Κολό να προσφέρει πολύτιμα καλάθια στην επιστροφή του με τη φανέλα της ομάδας. Ο Μουρ μείωσε με τρίποντο στο 44-34 πριν οι δύο ομάδες οδηγηθούν στα αποδυτήρια.
Μετά την ανάπαυλα, με τρίποντο ο Μπιμπέροβιτς άνοιξε κι άλλο την ψαλίδα της διαφοράς (48-35), όμως η Βαλένθια μείωσε με ένα 0-6 σερί δια χειρός Ρίβερς και Τέιλορ στο 48-41. Η Φενέρ απάντησε με δικό της 5-0 για να φτάσει ξανά σε διφήφια επίπεδα (53-41). Με 4 τρίποντα από Μπαντιό, Ρίβερς και Πουέρτο η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ πλησίασε στους 5 πόντους (60-55), όμως με μπροστάρη τον Ντε Κολό η ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους δεν ανησύχησε (66-58).
Στο τελευταίο δεκάλεπτο η Βαλένθια μείωσε στους 5 για το 68-63, όμως με τη βοήθεια του Μπόστον Τζούνιορ διατήρησε τα ηνία της αναμέτρησης, ενώ ο Μέλι με dagger τρίποντο στο τελευταίο λεπτό του ματς πήγε να... καθαρίσει την υπόθεση «νίκη». Ο Μοντέρο όμως, με δύο σερί καλάθια για το 80-77 προσπάθησε να διατηρήσει ζωντανή την ομάδα του, με τον Ρίβερς να αστοχεί ωστόσο στο τρίποντο της ισοφάρισης 10 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη.
Τα δεκάλεπτα: 28-20, 44-34, 66-58, 82-79
Ο MVP... Ο Νάντο Ντε Κολό που σαν... το παλιό καλό κρασί σημείωσε 16 πόντους με 1 ριμπάουντ και 3 ασίστ.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Νέιθαν Ρίβερς με 17 πόντους, 5 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 3 κλεψίματα.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Η ευστοχία στα δίποντα της Φενέρ με 22/35 και 62.9%
ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ Α' ΓΥΡΟ... Η Βαλένθια είχε επικρατήσει της Φενέρ με 94-79.
|Fenerbahce Beko Istanbul
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|PIR
|#
|Players
|0
|A. Bacot Jr.
|10:32
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|2
|0
|1
|1
|1
|1
|M. Birsen
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|W. Baldwin IV
|22:30
|11
|4/6
|66.7%
|3/4
|75%
|1/2
|50%
|2/2
|100%
|1
|4
|5
|4
|0
|2
|0
|1
|20
|4
|N. Melli *
|24:41
|12
|5/10
|50%
|3/4
|75%
|2/6
|33.3%
|0/0
|0%
|0
|3
|3
|2
|3
|2
|0
|1
|10
|8
|T. Horton-Tucker *
|18:44
|10
|4/8
|50%
|4/7
|57.1%
|0/1
|0%
|2/2
|100%
|0
|2
|2
|1
|2
|2
|0
|1
|9
|10
|M. Mahmutoglu
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11
|B. Boston Jr.
|14:17
|11
|4/7
|57.1%
|3/6
|50%
|1/1
|100%
|2/2
|100%
|2
|0
|2
|0
|1
|1
|1
|0
|10
|12
|N. De Colo
|21:37
|16
|4/9
|44.4%
|2/4
|50%
|2/5
|40%
|6/7
|85.7%
|0
|1
|1
|3
|2
|1
|0
|0
|15
|TOTAL
|200:00
|82
|29/56
|51.8%
|22/35
|62.9%
|7/21
|33.3%
|17/18
|94.4%
|10
|24
|34
|17
|19
|17
|3
|4
|94
|Valencia Basket
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|Head coach: Pedro Martínez
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|B. Badio
|20:19
|6
|0/0
|0%
|2/6
|33.3%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|3
|1
|2
|1
|0
|7
|1
|K. Taylor *
|21:59
|13
|2/6
|33.3%
|2/3
|66.7%
|3/5
|60%
|4
|4
|8
|0
|1
|3
|0
|0
|11
|2
|J. Puerto
|18:12
|8
|0/1
|0%
|2/4
|50%
|2/2
|100%
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|0
|0
|8
|3
|N. Reuvers
|24:49
|17
|6/10
|60%
|1/3
|33.3%
|2/4
|50%
|4
|1
|5
|1
|2
|0
|3
|1
|20
|4
|J. Pradilla *
|21:42
|13
|1/3
|33.3%
|3/3
|100%
|2/2
|100%
|2
|0
|2
|1
|0
|1
|1
|0
|15
|5
|S. De Larrea *
|09:01
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|3
|2
|0
|0
|0
|1
|7
|B. Key
|11:50
|0
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|1
|1
|1
|0
|0
|0
|8
|J. Montero *
|24:47
|14
|2/8
|25%
|3/7
|42.9%
|1/1
|100%
|1
|2
|3
|5
|4
|3
|2
|0
|8
|10
|O. Moore
|12:14
|7
|1/1
|100%
|1/2
|50%
|2/2
|100%
|0
|1
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|8
|12
|N. Sako *
|06:51
|0
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|13
|D. Thompson
|13:39
|1
|0/4
|0%
|0/2
|0%
|1/1
|100%
|2
|1
|3
|1
|4
|1
|1
|0
|-5
|24
|M. Costello
|14:37
|0
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|1
|2
|1
|1
|0
|0
|TOTAL
|200
|79
|12/35
|34.3%
|14/32
|43.8%
|13/17
|76.5%
|16
|16
|32
|18
|20
|14
|10
|1
|75
