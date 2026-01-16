Φενέρμπαχτσε - Βαλένθια: 82-79: Σαν να μην πέρασε μια μέρα για Φενέρ και Ντε Κολό!

Ευτυχία Οικονομίδου
Νάντο Ντε Κολό
Η Φενέρμπαχτσε, μπορεί να... αγχώθηκε στο τέλος, όμως πανηγύρισε τη νίκη με 82-79 απέναντι στη Βαλένθια στην επιστροφή του Νάντο Ντε Κολό στην τουρκική ομάδα.

Η Φενέρμπαχτσε υποδέχθηκε τη Βαλένθια για την 22η αγωνιστική της EuroLeague με τον Νάντο Ντε Κολό να βρίσκεται στο επίκεντρο λόγω της επιστροφής του στην τουρκική ομάδα μετά από τρία χρόνια. Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους κατάφερε με 82-79 να ρίξει στο... καναβάτσο τους Ισπανούς που αστόχησαν στο τρίποντο της ισοφάρισης υποχρεώνοντάς τους στη δεύτερη σερί ήττα τους.

Φενέρμπαχτσε - Βαλένθια: Το ματς

Στο πρώτο δεκάλεπτο με οι γηπεδούχοι με τον Χόρτον-Τάκερ ο οποίος πήρε βοήθεια από τους Μπάλντγουιν και Μέλι κατάφεραν να πάρουν προβάδισμα το οποίο έφτασε και σε διψήφια διαφορά (28-18). Η Βαλένθια υπέκυψε σε πολλά λάθη σε αυτή την περίοδο (5), ωστόσο η ευστοχία της από την περιφέρεια και η αποτελεσματικότητα του Πραντίγια την κράτησε στο ματς (28-20).

Οι φιλοξενούμενοι με ένα επιμέρους 2-12 και τον Τέιλορ να προστίθεται στην εξίσωση κατάφεραν να φέρουν το ματς σε πλήρη ισορροπία (30-30), όμως αυτό διήρκησε για πολύ λίγο καθώς η Φενέρ απάντησε με ένα 14-1 να εκτοξεύσει τη διαφορά στο 44-31 με τον Ντε Κολό να προσφέρει πολύτιμα καλάθια στην επιστροφή του με τη φανέλα της ομάδας. Ο Μουρ μείωσε με τρίποντο στο 44-34 πριν οι δύο ομάδες οδηγηθούν στα αποδυτήρια.

Μετά την ανάπαυλα, με τρίποντο ο Μπιμπέροβιτς άνοιξε κι άλλο την ψαλίδα της διαφοράς (48-35), όμως η Βαλένθια μείωσε με ένα 0-6 σερί δια χειρός Ρίβερς και Τέιλορ στο 48-41. Η Φενέρ απάντησε με δικό της 5-0 για να φτάσει ξανά σε διφήφια επίπεδα (53-41). Με 4 τρίποντα από Μπαντιό, Ρίβερς και Πουέρτο η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ πλησίασε στους 5 πόντους (60-55), όμως με μπροστάρη τον Ντε Κολό η ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους δεν ανησύχησε (66-58).

 

Στο τελευταίο δεκάλεπτο η Βαλένθια μείωσε στους 5 για το 68-63, όμως με τη βοήθεια του Μπόστον Τζούνιορ διατήρησε τα ηνία της αναμέτρησης, ενώ ο Μέλι με dagger τρίποντο στο τελευταίο λεπτό του ματς πήγε να... καθαρίσει την υπόθεση «νίκη». Ο Μοντέρο όμως, με δύο σερί καλάθια για το 80-77 προσπάθησε να διατηρήσει ζωντανή την ομάδα του, με τον Ρίβερς να αστοχεί ωστόσο στο τρίποντο της ισοφάρισης 10 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη.

Τα δεκάλεπτα: 28-20, 44-34, 66-58, 82-79

Ο MVP... Ο Νάντο Ντε Κολό που σαν... το παλιό καλό κρασί σημείωσε 16 πόντους με 1 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Νέιθαν Ρίβερς με 17 πόντους, 5 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 3 κλεψίματα.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Η ευστοχία στα δίποντα της Φενέρ με 22/35 και 62.9%

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ Α' ΓΥΡΟ... Η Βαλένθια είχε επικρατήσει της Φενέρ με 94-79.

Fenerbahce Beko IstanbulFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-PIR
#Players
0A. Bacot Jr.10:3200/00%0/00%0/00%0/00%011020111
1M. Birsen00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
2W. Baldwin IV22:30114/666.7%3/475%1/250%2/2100%1454020120
4N. Melli *24:41125/1050%3/475%2/633.3%0/00%0332320110
8T. Horton-Tucker *18:44104/850%4/757.1%0/10%2/2100%022122019
10M. Mahmutoglu00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
11B. Boston Jr.14:17114/757.1%3/650%1/1100%2/2100%2020111010
12N. De Colo21:37164/944.4%2/450%2/540%6/785.7%0113210015
TOTAL200:008229/5651.8%22/3562.9%7/2133.3%17/1894.4%1024341719173494
Valencia BasketFG2PT FG3PT FGFTREB
Head coach: Pedro MartínezMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0B. Badio20:1960/00%2/633.3%0/00%011312107
1K. Taylor *21:59132/633.3%2/366.7%3/560%4480130011
2J. Puerto18:1280/10%2/450%2/2100%101110008
3N. Reuvers24:49176/1060%1/333.3%2/450%4151203120
4J. Pradilla *21:42131/333.3%3/3100%2/2100%2021011015
5S. De Larrea *09:0100/00%0/00%0/00%000320001
7B. Key11:5000/10%0/10%0/00%022111000
8J. Montero *24:47142/825%3/742.9%1/1100%123543208
10O. Moore12:1471/1100%1/250%2/2100%011011108
12N. Sako *06:5100/10%0/00%0/00%011110000
13D. Thompson13:3910/40%0/20%1/1100%21314110-5
24M. Costello14:3700/00%0/10%0/00%022121100
TOTAL2007912/3534.3%14/3243.8%13/1776.5%16163218201410175
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

