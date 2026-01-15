Παναθηναϊκός για τον κόσμο του: «Σας ευχαριστούμε, πάντα στο πλευρό μας»
Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε και ηττήθηκε από την Μπάγερν με 85-78, για την 22η αγωνιστική της EuroLeague.
Η ομάδα του Έργκιν Άταμαν, πλήρωσε το κακό τελευταίο δεκάλεπτο και με τον Όμπστ να ευστοχεί σε δύο… τρελά τρίποντα, έχασε την ευκαιρία να φύγει με το «δπλό» από τη Γερμανία.
Ωστόσο, παρά την ήττα η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ευχαρίστησε τον κόσμο της, που βρέθηκε στο πλευρό του στο γήπεδο, αναφέροντας: «Σας ευχαριστούμε. Πάντα στο πλευρό μας».
Πλέον οι «πράσινοι», υπέπεσαν στο 13-9 και έχουν μπροστά τους, το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στην Πυλαία, την Κυριακή (21/01, 16:00).
Thank you #PAOFans ☘️— Panathinaikos BC (@Paobcgr) January 15, 2026
Always BY OUR SIDE 💚#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/ywqRynA3sL
