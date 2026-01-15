Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός παρά την ήττα από την Μπάγερν, ευχαρίστησε τον κόσμο του που ήταν στο πλευρό του στο Μόναχο.

Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε και ηττήθηκε από την Μπάγερν με 85-78, για την 22η αγωνιστική της EuroLeague.

Η ομάδα του Έργκιν Άταμαν, πλήρωσε το κακό τελευταίο δεκάλεπτο και με τον Όμπστ να ευστοχεί σε δύο… τρελά τρίποντα, έχασε την ευκαιρία να φύγει με το «δπλό» από τη Γερμανία.

Ωστόσο, παρά την ήττα η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ευχαρίστησε τον κόσμο της, που βρέθηκε στο πλευρό του στο γήπεδο, αναφέροντας: «Σας ευχαριστούμε. Πάντα στο πλευρό μας».

Πλέον οι «πράσινοι», υπέπεσαν στο 13-9 και έχουν μπροστά τους, το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στην Πυλαία, την Κυριακή (21/01, 16:00).



