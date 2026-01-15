Η Βίρτους Μπολόνια επικράτησε με 80-72 της Ντουμπάι BC στην έδρα της, στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της EuroLeague. Μυθικό double double πέτυχε ο Νιανγκ με 17 πόντους και 17 ριμπάουντ!

Την 11η νίκη της σε 22 παιχνίδια βρήκε η Βίρτους, επικρατώντας εκτός έδρας της Ντουμπάι με 80-72. Το σύνολο του Ιβάνοβιτς, από την αρχή της αναμέτρησης επέβαλε την κυριαρχία του στο παιχνίδι και πέτυχε το «διπλό», ισοφαρίζοντας το ρεκόρ νικών και ηττών (11-11).

Μυθική εμφάνιση από τον Νιανγκ, που πέτυχε 17 πόντους, την ώρα που είχε ισάριθμα ριμπάουντ.

Ντουμπάι BC - Βίρτους Μπολόνια: Ο αγώνας

Ο γρήγορος ρυθμός και η ευστοχία στην επίθεση της Ντουμπάι (3/4 δίποντα, 3/3 τρίποντα), ήταν τα στοιχεία που κυριάρχησαν στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης και έδωσαν το προβάδισμα στους γηπεδούχους (18-12, 7’). Οι φιλοξενούμενοι έκαναν σερί (0-9) και πέρασαν μπροστά προς το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου (18-21, 9’).

Οι άμυνες κυριάρχησαν στα πρώτα λεπτά της 2ης περιόδου και αυτό είχε αποτέλεσμα να πέσει ο ρυθμός της αναμέτρησης. Οι Ιταλοί το εκμεταλλεύτηκαν και κατάφεραν να ξεφύγουν με +6 (29-34, 17’).

Μετά την ανάπαυλα το σύνολο του Ιβάνοβιτς είχε καλύτερο ρυθμό στο μπροστινό μέρος του παρκέ και με τον Έντουαρντς πρωταγωνιστή έκανε το (39-46, 24’). Η Ντουμπάι προσπαθούσε συνέχεια να ανακάμψει, δίχως επιτυχία, καθώς η Βίρτους είχες τις κατάλληλες απαντήσεις. Με την έναρξη του τελευταίου δεκαλέπτου ο Αβράμοβιτς ευστόχησε σε τρίποντο, μειώνοντας στο καλάθι για την ομάδα του (58-60, 32') και έβαλε τους γηπεδούχους ξανά στο παιχνίδι. Το σύνολο του Γκόλεματς συνέχισε το σερί του και πέρασε μπροστά μετά από εύστοχο τρίποντο του Άντερσον (65-63, 34'). Προς το φινάλε η ομάδα από την Μπολόνια έβγαλε εκ νέου αντίδραση και με απόλυτο κυρίαρχο τον Έντουαρντς, καθώς και τον Νιανγκ ο οποίος είχε φτάσει τα (17ριμπ!) φάνηκε να «κλειδώνει» τη νίκη (69-76, 38').

Τα δεκάλεπτα: 23-23, 37-41, 53-60, 72-80

MVP: Ο Σαλιού Νιάνγκ ήταν πανταχού παρών με 17 πόντους (6/9 2π.) και 17 ριμπάουντ, με 3 ασίστ και 2 κλεψίματα, ένα λάθος.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ: Ο Αλέκσα Αβράμοβιτς πάλεψε σχεδόν μόνος του για την ανατροπή στο φινάλε, φτάνοντας τους 17 πόντους με 2/3 2π., 3/5 3π., 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα, 3 λαθη.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 17 ριμπάουντ του Νιάνγκ, 7 εκ των οποίων επιθετικά.

ΤΙ ΕΚΑΝΑΝ ΣΤΟΝ Α' ΓΥΡΟ: Η Βίρτους είχε επικρατήσει στην Μπολόνια με 79-78.

Dubai Basketball FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- PIR # Players 2 N. Dangubic 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 D. Bacon * 29:04 16 6/18 33.3% 4/11 36.4% 2/7 28.6% 2/2 100% 2 8 10 3 3 1 1 0 16 4 A. Avramovic 23:13 17 5/8 62.5% 2/3 66.7% 3/5 60% 4/5 80% 3 2 5 2 1 3 2 0 22 5 A. Abass * 17:12 3 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 0 0 0 5 0 0 1 -1 7 K. Prepelic 04:39 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 2 1 1 0 0 0 8 D. Bertans 21:31 9 3/8 37.5% 1/2 50% 2/6 33.3% 1/3 33.3% 0 1 1 0 1 0 0 1 5 10 J. Anderson 27:35 6 2/6 33.3% 1/1 100% 1/5 20% 1/1 100% 0 5 5 4 2 0 0 2 13 17 M. Kabengele * 17:15 7 3/7 42.9% 2/5 40% 1/2 50% 0/0 0% 2 2 4 0 2 0 0 2 8 22 T. Armstrong 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 M. Wright IV * 23:21 6 3/8 37.5% 3/5 60% 0/3 0% 0/0 0% 0 1 1 3 3 2 0 0 0 30 F. Petrusev * 22:27 6 1/4 25% 0/2 0% 1/2 50% 3/3 100% 0 1 1 1 3 3 0 1 2 34 K. Kamenjas 13:43 2 1/3 33.3% 1/2 50% 0/1 0% 0/0 0% 1 1 2 0 1 0 0 0 2 TOTAL 200:00 72 25/64 39.1% 14/31 45.2% 11/33 33.3% 11/14 78.6% 9 24 33 15 22 10 3 7 71