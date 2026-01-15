Ντουμπάι BC - Βίρτους Μπολόνια 72-80: Ασύλληπτος Νιανγκ με μυθικό double double στο διπλό των Ιταλών

Η Βίρτους Μπολόνια επικράτησε με 80-72 της Ντουμπάι BC στην έδρα της, στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της EuroLeague. Μυθικό double double πέτυχε ο Νιανγκ με 17 πόντους και 17 ριμπάουντ!

Την 11η νίκη της σε 22 παιχνίδια βρήκε η Βίρτους, επικρατώντας εκτός έδρας της Ντουμπάι με 80-72. Το σύνολο του Ιβάνοβιτς, από την αρχή της αναμέτρησης επέβαλε την κυριαρχία του στο παιχνίδι και πέτυχε το «διπλό», ισοφαρίζοντας το ρεκόρ νικών και ηττών (11-11).

Μυθική εμφάνιση από τον Νιανγκ, που πέτυχε 17 πόντους, την ώρα που είχε ισάριθμα ριμπάουντ.

Ντουμπάι BC - Βίρτους Μπολόνια: Ο αγώνας

Ο γρήγορος ρυθμός και η ευστοχία στην επίθεση της Ντουμπάι (3/4 δίποντα, 3/3 τρίποντα), ήταν τα στοιχεία που κυριάρχησαν στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης και έδωσαν το προβάδισμα στους γηπεδούχους (18-12, 7’). Οι φιλοξενούμενοι έκαναν σερί (0-9) και πέρασαν μπροστά προς το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου (18-21, 9’).

Οι άμυνες κυριάρχησαν στα πρώτα λεπτά της 2ης περιόδου και αυτό είχε αποτέλεσμα να πέσει ο ρυθμός της αναμέτρησης. Οι Ιταλοί το εκμεταλλεύτηκαν και κατάφεραν να ξεφύγουν με +6 (29-34, 17’).

 

Μετά την ανάπαυλα το σύνολο του Ιβάνοβιτς είχε καλύτερο ρυθμό στο μπροστινό μέρος του παρκέ και με τον Έντουαρντς πρωταγωνιστή έκανε το (39-46, 24’). Η Ντουμπάι προσπαθούσε συνέχεια να ανακάμψει, δίχως επιτυχία, καθώς η Βίρτους είχες τις κατάλληλες απαντήσεις. Με την έναρξη του τελευταίου δεκαλέπτου ο Αβράμοβιτς ευστόχησε σε τρίποντο, μειώνοντας στο καλάθι για την ομάδα του (58-60, 32') και έβαλε τους γηπεδούχους ξανά στο παιχνίδι. Το σύνολο του Γκόλεματς συνέχισε το σερί του και πέρασε μπροστά μετά από εύστοχο τρίποντο του Άντερσον (65-63, 34'). Προς το φινάλε η ομάδα από την Μπολόνια έβγαλε εκ νέου αντίδραση και με απόλυτο κυρίαρχο τον Έντουαρντς, καθώς και τον Νιανγκ ο οποίος είχε φτάσει τα (17ριμπ!) φάνηκε να «κλειδώνει» τη νίκη (69-76, 38').

Τα δεκάλεπτα: 23-23, 37-41, 53-60, 72-80

MVP: Ο Σαλιού Νιάνγκ ήταν πανταχού παρών με 17 πόντους (6/9 2π.) και 17 ριμπάουντ, με 3 ασίστ και 2 κλεψίματα, ένα λάθος.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ: Ο Αλέκσα Αβράμοβιτς πάλεψε σχεδόν μόνος του για την ανατροπή στο φινάλε, φτάνοντας τους 17 πόντους με 2/3 2π., 3/5 3π., 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα, 3 λαθη.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 17 ριμπάουντ του Νιάνγκ, 7 εκ των οποίων επιθετικά.

ΤΙ ΕΚΑΝΑΝ ΣΤΟΝ Α' ΓΥΡΟ: Η Βίρτους είχε επικρατήσει στην Μπολόνια με 79-78.

Dubai BasketballFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-PIR
#Players
2N. Dangubic00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
3D. Bacon *29:04166/1833.3%4/1136.4%2/728.6%2/2100%28103311016
4A. Avramovic23:13175/862.5%2/366.7%3/560%4/580%3252132022
5A. Abass *17:1231/1100%0/00%1/1100%0/00%00005001-1
7K. Prepelic04:3900/10%0/00%0/10%0/00%000211000
8D. Bertans21:3193/837.5%1/250%2/633.3%1/333.3%011010015
10J. Anderson27:3562/633.3%1/1100%1/520%1/1100%0554200213
17M. Kabengele *17:1573/742.9%2/540%1/250%0/00%224020028
22T. Armstrong00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
25M. Wright IV *23:2163/837.5%3/560%0/30%0/00%011332000
30F. Petrusev *22:2761/425%0/20%1/250%3/3100%011133012
34K. Kamenjas13:4321/333.3%1/250%0/10%0/00%112010002
TOTAL200:007225/6439.1%14/3145.2%11/3333.3%11/1478.6%924331522103771
Virtus BolognaFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
3C. Edwards *37:49218/2040.0%6/1154.5%2/922.2%3/560.0%011432013
6A. Pajola *20:3062/728.6%0/20.0%2/540.0%0/00.0%06620019
7S. Niang31:29176/1060.0%6/966.7%0/10.0%5/771.4%71017311236
8M. Accorsi00:0000/00.0%0/00.0%0/00.0%0/00.0%00000000
21D. Alston Jr. *18:37125/955.6%3/560.0%2/450.0%0/00.0%10112103
23D. Hackett17:1761/333.3%0/10.0%1/250.0%3/475.0%044300110
24F. Ferrari00:0000/00.0%0/00.0%0/00.0%0/00.0%00000000
30M. Morgan16:0952/366.7%1/1100%1/250.0%0/00.0%10130207
34K. Jallow28:1041/714.3%1/425.0%0/30.0%2/2100%0330112-1
35M. Diouf *15:4094/580.0%4/580.0%0/00.0%1/1100%112012011
45N. Akele *14:1900/00.0%0/00.0%0/00.0%0/00.0%11210101
TOTAL2008029/6445.3%21/3855.3%8/2630.8%14/1973.7%1330431711694
