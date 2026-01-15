Η παρακάμερα της νίκης του Ολυμπιακού στο Βελιγράδι κόντρα στην Παρτίζαν και η ιδιαίτερη συνήθεια των παικτών.

Ο Ολυμπιακός έκανε αυτό που έπρεπε στο Βελιγράδι, επικρατώντας της Παρτίζαν με το ευρύ 66-104 για την 22η αγωνιστική της EuroLeague.

Οι Πειραιώτες είχαν για ακόμα ένα βράδυ τον Σάσα Βεζένκοβ πρώτο σκόρερ με 25 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ ακολούθησαν με 12 πόντους οι Τόμας Γουόκαπ, Άλεκ Πίτερς, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Νίκολα Μιλουτίνοφ και Ντόντα Χολ.

Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ ανέβασε την παρακάμερα του αγώνα όπου καταγράφεται η ιδιαίτερη ρουτίνα του Γουόκαπ με τους Χολ, Πίτερς και Νιλικίνα πριν το μεγάλο «διπλό» στο Βελιγράδι, αλλά και οι πανηγυρισμοί της νίκης.