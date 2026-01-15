Ολυμπιακός: Η ιδιαίτερη ρουτίνα του Γουόκαπ με Πίτερς, Χολ και Νιλικίνα στην νίκη επί της Παρτίζαν
Ο Ολυμπιακός έκανε αυτό που έπρεπε στο Βελιγράδι, επικρατώντας της Παρτίζαν με το ευρύ 66-104 για την 22η αγωνιστική της EuroLeague.
Οι Πειραιώτες είχαν για ακόμα ένα βράδυ τον Σάσα Βεζένκοβ πρώτο σκόρερ με 25 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ ακολούθησαν με 12 πόντους οι Τόμας Γουόκαπ, Άλεκ Πίτερς, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Νίκολα Μιλουτίνοφ και Ντόντα Χολ.
Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ ανέβασε την παρακάμερα του αγώνα όπου καταγράφεται η ιδιαίτερη ρουτίνα του Γουόκαπ με τους Χολ, Πίτερς και Νιλικίνα πριν το μεγάλο «διπλό» στο Βελιγράδι, αλλά και οι πανηγυρισμοί της νίκης.
Δείτε την παρακάμερα
