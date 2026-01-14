Τρέλα στην πτήση του Παναθηναϊκού για Μόναχο: Ο πιλότος έβαλε τον ύμνο και «Χόρτο Μαγικό»
Αποστολή στη Μόναχο: Γιώργος Κούβαρης
Για άλλο ένα ματς ο Παναθηναϊκός και οι παίκτες του δεν θα είναι μόνοι τους. Ο κόσμος του τριφυλλιού θα σπρώξει την ομάδα και στην αναμέτρηση με τη Μπάγερν στο Μόναχο (15/1).
Αν και αεροπλάνο γραμμής και όχι τσάρτερ, υπήρχε αρκετός κόσμος που ταξιδεύει για Μόναχο μαζί με την αποστολή της ομάδας, καθώς συνέπεσαν τυχαία.
Ο πιλότος έβαλε να παίζει ο ύμνος του Παναθηναϊκού, μέχρι και «χόρτο μαγικό» για τον κόσμο, ενώ ένας φίλος της ομάδας φώναζε «Σλούκα ζούμε με το όγδοο να σε δούμε».
☘️ Οι φίλοι του Παναθηναϊκού τραγούδησαν μέσα στο αεροπλάνο “Χόρτο Μαγικό” και τον ύμνο του τριφυλλιού, λίγα λεπτά πριν πετάξουν για Μόναχο!— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) January 14, 2026
📍Αποστολή στη Γερμανία: @gkouvaris #paobc pic.twitter.com/JpmekWArVO
