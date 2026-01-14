Τρέλα στην πτήση του Παναθηναϊκού για Μόναχο: Ο πιλότος έβαλε τον ύμνο και «Χόρτο Μαγικό»

Εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στο αεροπλάνο (όχι τσάρτερ, αλλά γραμμής) που μεταφέρει την αποστολή του Παναθηναϊκού στο Μόναχο, αφού το έχουν γεμίσει φίλαθλοι της ομάδας για να πάνε στο παιχνίδι.

Αποστολή στη Μόναχο: Γιώργος Κούβαρης

Για άλλο ένα ματς ο Παναθηναϊκός και οι παίκτες του δεν θα είναι μόνοι τους. Ο κόσμος του τριφυλλιού θα σπρώξει την ομάδα και στην αναμέτρηση με τη Μπάγερν στο Μόναχο (15/1).

Αν και αεροπλάνο γραμμής και όχι τσάρτερ, υπήρχε αρκετός κόσμος που ταξιδεύει για Μόναχο μαζί με την αποστολή της ομάδας, καθώς συνέπεσαν τυχαία.

Ο πιλότος έβαλε να παίζει ο ύμνος του Παναθηναϊκού, μέχρι και «χόρτο μαγικό» για τον κόσμο, ενώ ένας φίλος της ομάδας φώναζε «Σλούκα ζούμε με το όγδοο να σε δούμε».

Δείτε το video του Gazzetta από το αεροπλάνο