Αταμάν για το κομμένο ρεπό: «Πιστεύω οι παίκτες κρατούσαν δυνάμεις για την προπόνηση, οπότε κάναμε προπόνηση»

O Eργκίν Άταμαν αναφέρθηκε στο κομμένο ρεπό μετά το ματς με το Περιστέρι.

Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με τη Μπάγερν (15/1, 20:30) στο Μόναχο, όμως θα έχει να διαχειριστεί μια τεράστια απώλεια. Ο Κέντρικ Ναν δεν θα ταξιδέψει για Μόναχο, κάτι που σημαίνει πως δεν θα είναι διαθέσιμος για το ματς της Euroleague.

Ο Εργκίν Άταμαν μίλησε πριν την αναχώρηση για το ματς με τους Βαυαρούς και χαρακτήρισε must win το ματς, ενώ αναφέρθηκε στην ποιότητα, την νοοτροπία και τις φυσικές δυνάμεις.

Αρχικά τόνισε: «Η Μπάγερν έχει ένα ρόστερ με εμπειρία και έναν προπονητή με εμπειρία. Ξέρει πώς να προπονεί καλές ομάδες και η Μπάγερν παίζει καλύτερα. Ο Ομπστ είναι σε εξαιρετική κατάσταση και ειδικά εντός έδρας η Μπάγερν παίζει πολύ καλά και σκοράρει πολύ. Πρέπει να παίξουμε καλή άμυνα και να ελέγξουμε τον ρυθμό».

Συνέχισε λέγοντας: «Κάθε ματς είναι Must-win, γιατί θέλουμε να τερματίσουμε στην καλύτερη θέση. Μερικές φορές στο παρελθόν είχαμε κερδίσει μερικά πολύ δύσκολα παιχνίδια, τα οποία δεν είχαν το "πρέπει", αλλά τα πήραμε και άλλες φορές χάσαμε εύκολα ματς τα οποία είχαν το "πρέπει". Σημασία έχει στο τέλος να είμαστε σε καλή θέση, αλλά σίγουρα όσο περισσότερα ματς κερδίζεις είναι καλό και το ματς κόντρα στην Μπάγερν, όπως και όλα τα υπόλοιπα, θέλουμε να τα κερδίζουμε»

Έκλεισε την τοποθέτηση, αναφέροντας: «Είδαμε πολλά σκαμπανεβάσματα μέσα στη σεζόν. Κόντρα στο Μιλάνο, παίξαμε απαίσια και χάσαμε. Δύο μέρες αργότερα, παίξαμε ίσως την καλύτερη άμυνα της σεζόν. Παίξαμε με μεγάλη ενέργεια και πήραμε μια καλή νίκη. Μετά από μια διπλή εβδομάδα, ίσως να μην έχεις τόσο μεγάλο κίνητρο, αλλά τώρα δεν είμαστε στην αρχή της σεζόν, είμαστε στη μέση κι όλα τα ματς είναι κρίσιμα. Δεν έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε προπονήσεις, οπότε τα ματς του ελληνικού πρωταθλήματος πρέπει να τα θεωρούμε ως δυνατές προπονήσεις και να νικάμε. Κόντρα στο Περιστέρι δεν δώσαμε ενέργεια, οπότε τη Δευτέρα κάναμε προπόνηση. Δεν ήταν ξεκάθαρο ρεπό, αφού και μετά την Μπολόνια είχαμε ρεπό. Φυσικά, όταν παίζεις με μεγάλη ενέργεια στο πρωτάθλημα, μετά χρειάζεσαι ξεκούραση για την επόμενη προπόνηση. Όταν, όμως, σώζουν δυνάμεις στους αγώνες για την προπόνηση, τότε θα κάνουμε προπόνηση. Δεν είναι σημαντική η ποσότητα των προπονήσεων, αλλά η ποιότητα, η νοοτροπία και οι φυσικές δυνάμεις».