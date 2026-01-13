Πέιν για Ολυμπιακό: «Παίζουν πραγματικά πάρα πολύ καλά, θέλουμε να φτάσουμε μέχρι τον τελικό της EuroLeague»

Στους στόχους της Παρτίζαν τη φετινή χρονιά, αλλά και στον τρόπο που παίζει ο Ολυμπιακός, αναφέρθηκε ο Κάμερον Πέιν στις δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης των Σέρβων με τους Πειραιώτες.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από την Παρτίζαν στο Βελιγράδι (14/01, 20:30), στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Ο Κάμερον Πέιν, στις δηλώσεις του, τοποθετήθηκε στο πόσο καλά παίζει η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, καθώς τόνισε πως στόχος του σέρβικου συλλόγου τη φετινή χρονιά, παραμένει η κατάκτηση της EuroLeague.

Αναλυτικά όσα είπε ο Κάμερον Πέιν:

«Δεν ξέρω πολλά για την ιστορία, αλλά ξέρω ότι έχουμε μπροστά μας μια πολύ καλή ομάδα. Παίζουν πολύ καλά, πραγματικά πάρα πολύ καλά. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε πολύ καλό ρυθμό και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να πάρουμε τη νίκη.

Το γεγονός ότι θα παίξουμε σε ένα μικρότερο γήπεδο δεν θα πρέπει να είναι πρόβλημα, πιστεύω ότι θα είναι εντάξει. Έχω παίξει μόνο μία φορά σε εκείνο το άλλο γήπεδο, οπότε μέχρι στιγμής δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά για μένα. Δεν έχω παίξει πολλές φορές ούτε σε αυτό το γήπεδο, οπότε για μένα είναι απλώς ένα ακόμη παιχνίδι.

Ο στόχος μας παραμένει ίδιος με την αρχή της σεζόν. Ο στόχος δεν πρέπει να αλλάξει ποτέ. Θέλουμε να φτάσουμε μέχρι τον τελικό της EuroLeague. Αυτό ισχύει για κάθε ομάδα, όχι μόνο για εμάς. Προσπαθούμε να είμαστε καλύτεροι κάθε μέρα, να γινόμαστε καλύτεροι. Θέλουμε να νικάμε το κάθε παιχνίδι και τα υπόλοιπα θα έρθουν μόνα τους».