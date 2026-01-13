Οι GMs της Euroleague μίλησαν: Ναν, Σλούκας «δαγκωτό» και Παναθηναϊκός στο F4

Η Euroleague πραγματοποίησε έρευνα μετά το πρώτο μισό της σεζόν, με τον Παναθηναϊκό, τον Ναν και τον Σλούκα να... κλέβουν το ενδιαφέρον των GΜs των 20 ομάδων.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η Euroleague πραγματοποίησε την καθιερωμένη ετήσια έρευνα μετά την ολοκλήρωση του α' γύρου μεταξύ των GMs των 20 ομάδων, οι οποίοι κατέθεσαν τις απόψεις τους.

Και οι εν λόγω απόψεις αφορούσαν το ποιες ομάδες θεωρούν ότι θα φτάσουν στο Final Four, ποια ομάδα τους έχει εκπλήξει περισσότερο, ποιος είναι ο κορυφαίος, ποιος είναι ο πιο δύσκολος αντίπαλος να αντιμετωπίσει κανείς, ο καλύτερος πασέρ, ο πιο θεματικός ο παίκτης.

Το όνομα του Κέντρικ Ναν έκλεψε την παράσταση, ενώ ακολούθησε αυτό του Κώστα Σλούκα στις προτιμήσεις τους. Επιπλέον έθεσαν ως «γκραν φαβορί» τον Παναθηναϊκό να βρεθεί στο Final Four με ποσοστό 95%! Αντίστοιχα ψηλά βρέθηκε και ο Ολυμπιακός με ποσοστό 50%.

Αναλυτικά: