Οι GMs της Euroleague μίλησαν: Ναν, Σλούκας «δαγκωτό» και Παναθηναϊκός στο F4
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η Euroleague πραγματοποίησε την καθιερωμένη ετήσια έρευνα μετά την ολοκλήρωση του α' γύρου μεταξύ των GMs των 20 ομάδων, οι οποίοι κατέθεσαν τις απόψεις τους.
Και οι εν λόγω απόψεις αφορούσαν το ποιες ομάδες θεωρούν ότι θα φτάσουν στο Final Four, ποια ομάδα τους έχει εκπλήξει περισσότερο, ποιος είναι ο κορυφαίος, ποιος είναι ο πιο δύσκολος αντίπαλος να αντιμετωπίσει κανείς, ο καλύτερος πασέρ, ο πιο θεματικός ο παίκτης.
Το όνομα του Κέντρικ Ναν έκλεψε την παράσταση, ενώ ακολούθησε αυτό του Κώστα Σλούκα στις προτιμήσεις τους. Επιπλέον έθεσαν ως «γκραν φαβορί» τον Παναθηναϊκό να βρεθεί στο Final Four με ποσοστό 95%! Αντίστοιχα ψηλά βρέθηκε και ο Ολυμπιακός με ποσοστό 50%.
Αναλυτικά:
- Η μεγάλη έκπληξη της σεζόν: Βαλένθια με ποσοστό 75%
- Οι ομάδες που θα βρεθούν στο Final Four: 1. Παναθηναϊκός 95%, 2. Φενέρμπαχτσε 85%, 3. Χάποελ Τελ Αβίβ 60%, 4. Ολυμπιακός 50%, Μπαρτσελόνα 50%.
- Rising Star της Euroleague: Σέρχιο Ντε Λαρέα 35%, Σαλιού Νιανγκ 15%
- Χρονιά Breakout: ΜακΚίνλεϊ Ράιτ 20%, Σιλβέιν Φρανσίσκο 15%, Τζόρνταν Νουόρα 10%
- Καλύτερος πασέρ: Κώστας Σλούκας 25%, Φακούντο Καμπάτσο 25%
- Παίκτη της Euroleague που θα θέλατε να υπογράψετε: Κέντρικ Ναν 20%, Άλφα Ντιάλο 10%, Τάιλερ Χόρτον-Τάκερ 10%, Έντι Ταβάρες 10%.
- Η πιο Fun To Watch ομάδα: Βαλένθια 50%
- Ομάδα που δεν νιώθεις άνετα όταν την αντιμετωπίζεις: Βαλένθια 35%, Μονακό 15%.
- Πιο εντυπωσιακός παίκτης: Κέντρικ Ναν 25%, Ναντίρ Ιφί 15%, Σιλβέιν Φρανσίσκο 15%
- Καλύτερος αμυντικός: Άλφα Ντιάλο 30%, Έντι Ταβάρες 15%
- Καλύτερος σουτέρ: Αντρέας Ομπστ 50%
- Καλύτερος ηγέτης: Κώστας Σλούκας 40%
- Καλύτερος Clutch παίκτες: Κέντρικ Ναν 40%, Μάικ Τζέιμς 25%
- Καλύτερος προπονητής: Πέδρο Μαρτίνεθ 45%
- MVP της χρονιάς έως τώρα: Ελάιτζα Μπράιαντ 30%, Σάσα Βεζένκοβ 20%, Κέντρικ Ναν 15%
