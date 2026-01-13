Αθώοι κρίθηκαν ο Λούκα Βιλντόζα και η σύζυγός του Μίτσα Τάσιτς για τις κατηγορίες που αντιμετώπισαν τον περασμένο Οκτώβριο και αφορούσαν τραυματισμό διασώστη ασθενοφόρου.

Πριν από τρεις μήνες και πιο συγκεκριμένα στις 15 Οκτωβρίου 2025, ο Λούκα Βιλντόζα και η γυναίκα του, Μιλίτσα Τάσιτς, συνελήφθησαν από την ιταλική αστυνομία καθώς φέρεται να είχαν «επιτεθεί» σε πλήρωμα ενός ασθενοφόρου.

Παρόλα αυτά δεν πρόκειται να κατηγορηθούν. Όπως ανέφερε το πρακτορείο ANSA, ο δικαστής του Πρωτοδικείου της Μπολόνια, Αλμπέρτο Ζιρόλντι, αποφάσισε να μην εγκρίνει τη σύλληψη έχοντας εξετάσει ενδελεχώς την υπόθεση.

Μετά την αρχική προσαγωγή από την αστυνομία, η εισαγγελία άφησε ελεύθερο το ζευγάρι και απέσυρε τη διαδικασία άμεσης δίκης. Η ακρόαση της περασμένης Παρασκευής είχε καθαρά διαδικαστικό χαρακτήρα και δεν μεταβάλλει τη σημερινή νομική τους κατάσταση. Οι έρευνες συνεχίζονται, με στόχο τη διασταύρωση των διαφορετικών καταθέσεων των μαρτύρων.

Να σημειωθεί ότι το ζευγάρι είχε κατηγορηθεί ότι τραυμάτισε διασώστη του Ερυθρού Σταυρού, όταν, και σύμφωνα πάντα με τις καταγγελίες, ο Βιλντόζα φέρεται να εμπόδισε με το όχημά του τη διέλευση ασθενοφόρου και στη συνέχεια να ενεπλάκη σε σωματική σύγκρουση με τον διασώστη. Τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του οδηγήθηκαν τότε υπό κράτηση.