Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ κυριαρχεί στον τομέα του επιθετικού ριμπάουντ και ο Ολυμπιακός έχει φτιάξει το καλύτερο δίδυμο στο κομμάτι αυτό, μαζί με τον Σάσα Βεζένκοβ, περιμένοντας και τον Ταϊρίκ Τζόουνς.

Άλλο ένα βράδυ στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στο οποίο ο Νίκολα Μιλουτίνοφ όρθωσε το ανάστημά του. Ο Σέρβος σέντερ κυριάρχησε στις δύο ρακέτες και βοήθησε τα μέγιστα τον Ολυμπιακό να φτάσει στη νίκη, ειδικότερα στο δεύτερο ημίχρονο.

Κατεβάζοντας για ακόμα μία φορά 4 επιθετικά ριμπάουντ, με τον Ολυμπιακό να κλείνει συνολικά στα 14. Οι «ερυθρόλευκοι» βασίζονται πολύ στην ικανότητα του Σέρβου σέντερ και κερδίζουν τη μάχη των κατοχών μέσα από αυτό το κομμάτι.

Και φυσικά δεν είναι μονάχα ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, αλλά θα επιστρέψουμε σε αυτό. Είναι τέτοια η κυριαρχία του Ολυμπιακού, που πρόκειται για τη δεύτερη ομάδα στη λίγκα στο κομμάτι του Offensive Rebound %.

Το ποσοστό των κερδισμένων ριμπάουντ δηλαδή, σε σχέση με αυτά που διεκδικεί. Γιατί έχει μεγάλη διαφορά, αν μια ομάδα είναι εύστοχη ή δε φτάνει σε τόσες εκτελέσεις με βάση τις κατοχές της, οπότε συγκεντρώνουμε σε αυτόν τον δείκτη μόνο τα ριμπάουντ που διεκδικούνται.

Ο Ολυμπιακός είναι δεύτερος στη λίγκα, πίσω μονάχα από την Παρί, η οποία σουτάρει ανελέητα και δημιουργεί ευκαιρίες για να ανανεώσει κατοχές. Οι Πειραιώτες έχουν 34.6% στο ORB% και είναι 2οι στην EuroLeague, κάτι που σημαίνει πως ανανεώνουν περισσότερο από μία στις τρεις άστοχες επιθέσεις τους. Ένα νούμερο τρομακτικό και πολύ βελτιωμένο σε σχέση με το 29.1% της περασμένης σεζόν.

Ο Μιλουτίνοφ είναι ανίκητος

Αρχής γενομένης από το παιχνίδι απέναντι στη Βαλένθια και με τον αστερίσκο ότι δεν έπαιξε κόντρα στη Φενέρ, ο Μιλουτίνοφ κάνει εντυπωσιακά πράγματα γενικότερα στη σεζόν, αλλά ειδικά στο επιθετικό ριμπάουντ.

Στα πέντε τελευταία παιχνίδια του δεν έχει πέσει ποτέ κάτω από τον αριθμό 4, στα επιθετικά του ριμπάουντ. Είχε 6 με τη Βαλένθια, 4 με Βιλερμπάν, Παναθηναϊκό και Μπάγερν και 5 με τη Βίρτους. Είναι τέτοια η κυριαρχία του, που παρότι η Μπάγερν περιόρισε τον Ολυμπιακό στα 3 επιθετικά ριμπάουντ σε ένα ημίχρονο, στο τρίτο δεκάλεπτο ο Σέρβος τους πήρε... παραμάζωμα.

Και φυσικά δεν είναι μόνος του σε αυτό το κομμάτι. Μπορεί να είναι ο κορυφαίος ριμπάουντερ της λίγκας σε απόλυτους αριθμούς, αλλά ο παρτενέρ του φέρνει επίσης μεγάλη πίεση στον τομέα αυτόν.

Μιλουτίνοφ και Βεζένκοβ είναι μακράν το κορυφαίο δίδυμο ριμπάουντερ στη λίγκα, που πατούν μαζί στο παρκέ. Με αυτούς τους δύο ο Ολυμπιακός έχει τεράστια δυναμική στον συγκεκριμένο τομέα, ενώ αναμένεται να κυριαρχήσει ακόμα περισσότερο.

Το είχαμε αναλύσει και στο Gazz Floor, πως ο Ταϊρίκ Τζόουνς έρχεται να διατηρήσει την ένταση. Ο Μιλουτίνοφ είναι ο καλύτερος επιθετικός ριμπάουντερ της σεζόν και ίσως της λίγκας τα τελευταία χρόνια, αλλά φέτος ο Τζόουνς έρχεται στην 5η θέση της συγκεκριμένης λίστας.

Κάτι που σημαίνει πως ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει να έχει την ίδια δυναμική, ακόμα και στα σημεία του παιχνιδιού, στα οποία ο Σέρβος θα βρίσκεται στον πάγκο από τις επόμενες αγωνιστικές.