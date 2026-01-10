Γουόκαπ για Μόρις: «Με τους ιατρούς μας θα επιστρέψει πίσω γρήγορα»

Ο Τόμας Γουόκαπ, αμέσως μετά τη νίκη της ομάδας του σχολιάσε τον τρυαματισμό του Μόντε Μόρις, αναφέροντας πως με τη βοηθεία των ιατρών του Ολυμπιακού θα επιστρέψει πιο σύντομα.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Μπάγερν με 95-80 στο ΣΕΦ, για την 21η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Τόμας Γουόκαπ, αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης, μίλησε στην κάμερα της NOVA και σχολίασε τον τραυματισμό του Μόντε Μόρις, καθώς αναφέρθηκε και στην καλή εικόνα που έδειξε η ομάδα του στο αμυντικό κομμάτι.

Αναλυτικά όσα είπε ο Τόμας Γουόκαπ:

Για τον τραυματισμό του Μόρις: «Τα διαστρέμματα πάντα φαίνονται άσχημα. Όταν το βλέπεις ζωντανά είναι άσχημο. Ελπίζω να είναι μόνο αυτό. Με τους ιατρούς μας θα επιστρέψει πίσω γρήγορα. Θα δουλεύει όλη μέρα για να επιστρέψει. Φάνηκε η απογοήτευση στο πρόσωπό του. Προσπαθούσε να βρει ρυθμό και αυτό είναι το τελευταίο που θες να γίνεις. Δεν έχω αμφιβολία πως θα γίνει καλά και θα επιστρέψει».

Για τις επιστροφές των Ουόρντ και Μιλουτίνοφ: «Ο Ουόρντ μπήκε με λίγη προπόνηση και έπαιξε τρομερά, με ενέργεια. Σαν να μην έλειψε ποτέ. Ο Μιλουτίνοφ είναι ο Μιλουτίνοφ. Κάποιος που δεν ξέρει τίποτα από μπάσκετ μπορεί να δει το παιχνίδι μας και να καταλάβει την επιρροή του, πόσα σημαίνει στην ομάδα μας. Σπουδαίου που επέστρεψαν».

Για την άμυνα: «Είναι ακόμα Ιανουάριος. Έχουμε χρόνο να το διορθώσουμε, να βρούμε χημεία. Παίκτες επιστρέφουν, τραυματίζονται. Μπορούμε να την βελτιώσουμε. Μπορείς να μας δεις την περσινή σεζόν σε αυτό το σημείο και να πεις πως ήμασταν καλύτεροι, στην κορυφή της βαθμολογίας αλλά δεν ήμασταν έτοιμοι τον Μάιο. Ξέρουμε ότι αυτό είναι το σημαντικό κομμάτι. Μπορεί να μην είναι τέλεια η άμυνα τώρα, αλλά προπονούμαστε καλύτερα. Είμαστε συγκεντρωμένοι».

Για το πόσο σημαντική είναι η νίκη για την ψυχολογία: «Πολύ. Πάμε στο πρωτάθλημα μετά από νίκη και πρέπει να χτίσουμε σε αυτό το πρωτάθλημα. Είναι εύκολο να απαντήσεις μετά από ήττα, αλλά προσπαθούμε να χτίσουμε σε νίκες. Θέλουμε να είμαστε καλύτεροι κάθε μέρα. Πάμε ματς με ματς. Με κάποιο τρόπο θα πάμε στην Καρδίτσα και μετά θα δούμε την επόμενη εβδομάδα».

