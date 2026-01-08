Η Ντουμπάι έκανε την έκπληξη κόντρα στη Φενέρ και πήρε μια σπουδαία νίκη με 92-81, έχοντας απρόσμενο πρωταγωνιστή τον Κέναν Καμένιας (20π., 14ρ.).

Έκπληξη είχαμε στην Coca Cola Arena, με την Ντουμπάι να είναι ανώτερη της Φενέρ και να επικρατεί με 92-81.

Από τα μέσα το πρώτου δεκαλέπτου η Ντουμπάι είχε τον έλεγχο και δεν απώλεσε ποτέ το προβάδισμα, φτάνοντας στη νίκη που την ανεβάζει στο 10-11.

Στο 13-7 η Φενέρ, που μετά τη νίκη της επί του Ολυμπιακού δεν κατάφερε να κάνει το 2/2 στην διαβολοβδομάδα.

Ο Ράιτ με 22 πόντους και ο Καμένιας με 20 ξεχώρισαν για την Ντουμπάι, την ώρα που οι 21 πόντοι του Μπόλντγουϊν δεν ήταν αρκετοί για την Φενέρμπαχτσε.

Ντουμπάι - Φενέρμπαχτσε: Το ματς

Το παιχνίδι ξεκίνησε με υψηλό επιθετικό ρυθμό και τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν στο σκορ, με τους γηπεδούχους να έχουν ένα μικρό προβάδισμα (14-12 στο 7’). Ο Μπέικον ήταν ο πρωταγωνιστής του πρώτου δεκαλέπτου, φτάνοντας γρήγορα τους 10 πόντους και οδηγώντας το Ντουμπάι στο 24-22.

Στη δεύτερη περίοδο η Φενέρ μείωσε προσωρινά στον πόντο (29-28, 14'), όμως οι γηπεδούχοι αντέδρασαν άμεσα, βρήκαν λύσεις με τον Τζάστιν Άντερσον και ξέφυγαν μέχρι το +10 (44-34, 17'), κλείνοντας το ημίχρονο στο 51-42.

Στο δεύτερο μέρος, οι Ράιτ και Καμπενγκέλε έδωσαν επιθετική ώθηση, ενώ ο Καμένιας κυριάρχησε στη ρακέτα, φτάνοντας τη διαφορά στους 14 πόντους (71-57, 27'). Η Φενέρ μείωσε (73-69, 31') και μπήκε ξανά στο ματς, όμως η Ντουμπάι ξέφυγε εκ νέου, διατήρησε τον έλεγχο και έφτασε στη νίκη με 92-81.

Τα δεκάλεπτα: 24-22, 51-42, 73-62, 92-81