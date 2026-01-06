Μ' ένα ακόμα πρόβλημα θα αγωνιστεί στο «Telekom Center Athens» η Αρμάνι Μιλάνο καθώς δεν υπολογίζεται ούτε ο Κουίν Έλις.

Πολλά τα προβλήματα της ιταλικής ομάδας ενόψει του αγώνα με τον Παναθηναϊκό AKTOR για την 20η αγωνιστική της Euroleague.

Ο προπονητής Πέπε Ποέτα δεν μπορεί να υπολογίζει ούτε στον Κουίν Έλις ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού σύμφωνα με τα όσα ανέφερε το Sportando.

Να σημειωθεί ότι δεν υπολογίζεται ούτε ο Σαβόν Σιλντς, προσθέτοντας έναν ακόμα «πονοκέφαλο» στον Ιταλό προπονητή.

Όπως είναι γνωστό έχουν τεθεί ήδη νοκ άουτ και οι Ντιόπ, Σεστίνα, Μπολμάρο και Τονούτ,