Αρμάνι Μιλάνο: Νοκ άουτ ο Κουίν Έλις από το ματς με τον Παναθηναϊκό
Πολλά τα προβλήματα της ιταλικής ομάδας ενόψει του αγώνα με τον Παναθηναϊκό AKTOR για την 20η αγωνιστική της Euroleague.
Ο προπονητής Πέπε Ποέτα δεν μπορεί να υπολογίζει ούτε στον Κουίν Έλις ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού σύμφωνα με τα όσα ανέφερε το Sportando.
Να σημειωθεί ότι δεν υπολογίζεται ούτε ο Σαβόν Σιλντς, προσθέτοντας έναν ακόμα «πονοκέφαλο» στον Ιταλό προπονητή.
Όπως είναι γνωστό έχουν τεθεί ήδη νοκ άουτ και οι Ντιόπ, Σεστίνα, Μπολμάρο και Τονούτ,
