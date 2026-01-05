Ο Ταϊρίκ Τζόουνς αφίχθη στην Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού και στις πρώτες δηλώσεις του, εξήγησε τους λόγους που επέλεξε να συνεχίσει την καριέρα του στους «ερυθρόλευκους».

Ο Ολυμπιακός επισημοποίησε τη συμφωνία με τον Ταϊρίκ Τζόουνς, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Αμερικανού σέντερ, ο οποίος αφίχθη στην Αθήνα το απόγευμα της Δευτέρας 5/1 για λογαριασμό των «ερυθρόλευλων».

Ο Τζόουνς αποχώρησε από την Παρτίζαν και θα τεθεί στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα, δημιουργώντας ένα πολύ ισχυρό δίδυμο ψηλών μαζί με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Ο Αμερικανός ψηλός αφίχθη στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» όπου γνώρισε την αποθέωση από 100 και πλέον φίλους του Ολυμπιακού που τον υποδέχτηκαν. Ακολούθως, μίλησε στους εκπροσώπους του Τύπου, αναφέροντας στην αρχική τοποθέτησή του: «Είναι απίστευτο, πραγματικά το λατρεύω. Ανυπομονώ να ξεκινήσω! Είμαι εδώ για να βοηθήσω τον Ολυμπιακό και είμαι πολύ χαρούμενος γι’ αυτό. Διάλεξα τον Ολυμπιακό γιατί πραγματικά ήθελα να έρθω εδώ. Υπάρχει ένας προπονητής νικητής, μια σπουδαία ομάδα και ήθελα να γίνω μέρος της. Θέλω να βοηθήσω την ομάδα να κερδίσει όσο περισσότερα μπορεί».

Στη συνέχεια ρωτήθηκε για την... παρεξήγηση με τον Γιώργο Μπαρτζώκα, πριν από περίπου έναν χρόνο, σε αναμέτρηση της Παρτίζαν με τον Ολυμπιακό: «Δεν υπήρξε καμία διαφωνία (γέλια). Είμαι ενθουσιασμένος που θα δουλέψω μαζί του. Μίλησα αρκετές φορές με τον Φρανκ Νιλικίνα, μίλησα και με τον κόουτς. Όλοι μου είπαν τα καλύτερα. Ήθελα να έρθω εδώ, να παίξω το παιχνίδι μου και να βοηθήσω όσο περισσότερο μπορώ. Θέλω να κερδίσω τα πάντα, όσα περισσότερα γίνεται. Ανυπομονώ να παίξω μπροστά στον κόσμο του Ολυμπιακού. Είμαι έτοιμος!»

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς μέτρησε φέτος 10.6 πόντους, 6.1 ριμπάουντ, 2.1 ασίστ και 1.2 κλεψίματα μ.ό. σε 17 συμμετοχές στη EuroLeague με την Παρτίζαν, τις επτά ως βασικός ενώ οι «ασπρόμαυροι» του Βελιγραδίου κάλυψαν το κενό του με την απόκτηση του Τζεκίρι.