Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μίλησε με σκληρή γλώσσα στους παίκτες του Παναθηναϊκού για την απόδοσή του τους τελευταίους μήνες, όμως κράτησε έξω από αυτή κάποιους εκ των αθλητωμ.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τα είπε έξω από τα δόντια στους παίκτες του Παναθηναϊκού, με τον ισχυρό άνδρα της ΚΑΕ πάντως να αφήνει μερικούς εκτός.

Γιαννακόπουλος σε παίκτες: «Εχετε πάρει αυξήσεις της τάξης του 50, 100 ή και 200%»

Γιαννακόπουλος: «Σεβαστείτε το σύλλογο και τα συμβόλαιά σας, δεν βλέπω δίψα, ο Ολυμπιακός έχει ζήλο!»

Συγκεκριμένα Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος άφησε εκτός του Σλούκα και Λεσόρ, με τον ισχυρό άνδρα της ΚΑΕ να χαρακρητίζει τον Γάλλο ως παράδειγμα προς μίμηση.

«Είμαι άυπνος αλλά ήρθα εδώ για να σας μιλήσω. Αυτή τη φορά θα ξεχωρίσω κάποιον, και αυτό δεν έχει καμία σχέση με ταλέντο ή ικανότητες.

Θέλω να δείτε την αποφασιστικότητα του Ματίας. Είναι παράδειγμα προς μίμηση. Όπως και ο Σλούκας ή και κάποιοι λίγοι ακόμη», 'ηταν τα λόγια μου Δημήτρη Γιαννακόπουλου σχετικά με τους παίκτες που ξεχωρίζει από τον... όχλο..