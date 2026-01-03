Γιαννακόπουλος σε παίκτες: «Εχετε πάρει αυξήσεις της τάξης του 50, 100 ή και 200%»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρέθηκε στην προπόνηση του Παναθηναϊκού και στάθηκε και στα συμβόλαια των παικτών των πράσινων.

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ στη Euroleague και μια μέρα μετά το ματς, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρέθηκε στην προπόνηση των πράσινων και μίλησε σε παίκτες και προπονητικό τιμ.

Σκληρή γλώσσα από τον διοικητικό ηγέτη των πράσινων, ο οποίος δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στα συμβόλαια της ομάδας.

«Οι περισσότεροι από εσάς βρίσκεστε στην ομάδα εδώ και κάποια χρόνια και έχετε μπει στο μαύρο γραφείο μου και έχετε πάρει αυξήσεις της τάξης του 50, 100 ή και 200%, τις οποίες αξίζετε και το διευκρινίζω αυτό. Έκανα διαπραγμάτευση με κάποιον από εσάς;

Δεν το νομίζω. Υπέγραψα κατευθείαν. Κόουτς, μου ζήτησες κάτι και σου το αρνήθηκα; Παίκτες ή κάτι άλλο; Οτιδήποτε ζητάτε όλοι σας δεν παίρνει πάνω από 5 λεπτά για να το υπογράψω. Η ικανοποίηση της κάθε επιθυμίας αυξάνει και τις προσδοκίες από το κλαμπ για εσάς. Τα αποτελέσματα μπορεί να είναι καλά ή άσχημα. Η αποφασιστικότητα και η πειθαρχία είναι ομαδική υπόθεση. Πρέπει να υπάρχει σεβασμός στη μεγαλύτερη φανέλα της Ευρώπης», ήταν η ατάκα του για τα συμβόλαια της ομάδας.