Βαθμολογία EuroLeague: Η κατάταξη μετά τη νίκη του Ολυμπιακού
Ο Ολυμπιακός έκλεισε ιδανικά τον πρώτο γύρο της EuroLeague, καθώς επικράτησε του Παναθηναϊκού με 82-87 στο Telekom Center Athens, στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της regular season.
Έτσι, οι «ερυθρόλευκοι» βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 11-7 ενώ εκκρεμεί η εντός έδρας αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε. Από την άλλη πλευρά, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν υποχώρησε στο 12-7.
Αποτελέσματα-19η αγωνιστική
Τρίτη 30/12
- Χάποελ Τελ Αβίβ - Ζάλγκιρις Κάουνας 80-93
- Βιλερμπάν - Παρί 94-89
- Μπαρτσελόνα - Μονάκο 74-90
- Βαλένθια - Παρτίζαν 86-73
Παρασκευή 2/1
- Αναντολού Εφές - Ερυθρός Αστέρας 65-87
- Μπασκόνια - Φενέρμπαχτσε 93-108
- Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 82-87
- Βίρτους Μπολόνια - Αρμάνι Μιλάνο 97-85
- Ρεάλ Μαδρίτης - Ντουμπάι 107-93
- 22:00 Μπάγερν Μονάχου - Μακάμπι Τελ Αβίβ
Κατάταξη
- Βαλένθια 13-6
- Χάποελ Τελ Αβίβ 13-6
- * Φενέρμπαχτσε 12-6
- Μονακό 12-7
- Παναθηναϊκός 12-7
- Μπαρτσελόνα 12-7
- * Ολυμπιακός 11-7
- Ζάλγκιρις Κάουνας 11-8
- Ερυθρός Αστέρας 11-8
- Ρεάλ Μαδρίτης 11-8
- Βίρτους Μπολόνια 9-10
- Αρμάνι Μιλάνο 9-10
- Ντουμπάι 9-10
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 8-10
- Παρί 6-13
- Μπασκόνια 6-13
- Αναντολού Εφές 6-13
- Βιλερμπάν 6-13
- Παρτίζαν 6-13
- Μπάγερν Μονάχου 5-13
* Εκκρεμεί το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε
Επόμενη αγωνιστική (20ή)
Τρίτη 6/1
- 19:45 Φενέρμπαχτσε - Ολυμπιακός
- 20:30 Μονακό - Παρτίζαν
- 21:00 Βιλερμπάν - Ρεάλ Μαδρίτης
- 21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ - Ντουμπάι
- 21:15 Παναθηναϊκός - Αρμάνι Μιλάνο
- 21:30 Βίρτους Μπολόνια - Ζάλγκιρις Κάουνας
- 21:30 Μπαρτσελόνα - Μακάμπι Τελ Αβίβ
Τετάρτη 7/1
- 19:30 Αναντολού Εφές - Παρί
- 21:30 Μπάγερν Μονάχου - Μπασκόνια
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.