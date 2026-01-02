Βαθμολογία EuroLeague: Η κατάταξη μετά τη νίκη του Ολυμπιακού

Γιάννης Σταυρουλάκης
Η βαθμολογία της EuroLeague μετά τη νίκη
Δείτε πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία της EuroLeague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού, στο φινάλε του πρώτου γύρου της regular season.

Ο Ολυμπιακός έκλεισε ιδανικά τον πρώτο γύρο της EuroLeague, καθώς επικράτησε του Παναθηναϊκού με 82-87 στο Telekom Center Athens, στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της regular season.

Έτσι, οι «ερυθρόλευκοι» βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 11-7 ενώ εκκρεμεί η εντός έδρας αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε. Από την άλλη πλευρά, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν υποχώρησε στο 12-7.

Αποτελέσματα-19η αγωνιστική

Τρίτη 30/12

Παρασκευή 2/1

 

Κατάταξη

  1. Βαλένθια 13-6
  2. Χάποελ Τελ Αβίβ 13-6
  3. * Φενέρμπαχτσε 12-6
  4. Μονακό 12-7
  5. Παναθηναϊκός 12-7
  6. Μπαρτσελόνα 12-7
  7. * Ολυμπιακός 11-7
  8. Ζάλγκιρις Κάουνας 11-8
  9. Ερυθρός Αστέρας 11-8
  10. Ρεάλ Μαδρίτης 11-8
  11. Βίρτους Μπολόνια 9-10
  12. Αρμάνι Μιλάνο 9-10
  13. Ντουμπάι 9-10
  14. Μακάμπι Τελ Αβίβ 8-10
  15. Παρί 6-13
  16. Μπασκόνια 6-13
  17. Αναντολού Εφές 6-13
  18. Βιλερμπάν 6-13
  19. Παρτίζαν 6-13
  20. Μπάγερν Μονάχου 5-13

* Εκκρεμεί το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε

Επόμενη αγωνιστική (20ή)

Τρίτη 6/1

  • 19:45 Φενέρμπαχτσε - Ολυμπιακός
  • 20:30 Μονακό - Παρτίζαν
  • 21:00 Βιλερμπάν - Ρεάλ Μαδρίτης
  • 21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ - Ντουμπάι
  • 21:15 Παναθηναϊκός - Αρμάνι Μιλάνο
  • 21:30 Βίρτους Μπολόνια - Ζάλγκιρις Κάουνας
  • 21:30 Μπαρτσελόνα - Μακάμπι Τελ Αβίβ

Τετάρτη 7/1

  • 19:30 Αναντολού Εφές - Παρί
  • 21:30 Μπάγερν Μονάχου - Μπασκόνια
     

