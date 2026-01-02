Δείτε πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία της EuroLeague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού, στο φινάλε του πρώτου γύρου της regular season.

Ο Ολυμπιακός έκλεισε ιδανικά τον πρώτο γύρο της EuroLeague, καθώς επικράτησε του Παναθηναϊκού με 82-87 στο Telekom Center Athens, στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της regular season.

Έτσι, οι «ερυθρόλευκοι» βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 11-7 ενώ εκκρεμεί η εντός έδρας αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε. Από την άλλη πλευρά, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν υποχώρησε στο 12-7.

Αποτελέσματα-19η αγωνιστική

Τρίτη 30/12

Παρασκευή 2/1

Κατάταξη

Βαλένθια 13-6 Χάποελ Τελ Αβίβ 13-6 * Φενέρμπαχτσε 12-6 Μονακό 12-7 Παναθηναϊκός 12-7 Μπαρτσελόνα 12-7 * Ολυμπιακός 11-7 Ζάλγκιρις Κάουνας 11-8 Ερυθρός Αστέρας 11-8 Ρεάλ Μαδρίτης 11-8 Βίρτους Μπολόνια 9-10 Αρμάνι Μιλάνο 9-10 Ντουμπάι 9-10 Μακάμπι Τελ Αβίβ 8-10 Παρί 6-13 Μπασκόνια 6-13 Αναντολού Εφές 6-13 Βιλερμπάν 6-13 Παρτίζαν 6-13 Μπάγερν Μονάχου 5-13

* Εκκρεμεί το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε

Επόμενη αγωνιστική (20ή)

Τρίτη 6/1

19:45 Φενέρμπαχτσε - Ολυμπιακός

20:30 Μονακό - Παρτίζαν

21:00 Βιλερμπάν - Ρεάλ Μαδρίτης

21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ - Ντουμπάι

21:15 Παναθηναϊκός - Αρμάνι Μιλάνο

21:30 Βίρτους Μπολόνια - Ζάλγκιρις Κάουνας

21:30 Μπαρτσελόνα - Μακάμπι Τελ Αβίβ

Τετάρτη 7/1