Τρεις ακόμα σουίτες εγκαινιάστηκαν ανήμερα του ντέρμπι στο Telekom Center Athens.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό για το πολυαναμενόμενο ντέρμπι «αιωνίων» στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής. Η αναμέτρηση θα κάνει τζάμπολ στις 21:15 (live από το Gazzetta, NovaSports Prime) στο Telekom Center Athens.

To ανακαινισμένο γήπεδο των «πράσινων» βελτιώνει κάθε φορά την εμπειρία για τους φιλάθλους της ομάδας. Ήδη από την αναμέτρηση απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ εγκαινιάστηκαν οι πρώτες τρεις σουίτες-κάψουλες, ενώ ανήμερα του ντέρμπι κόντρα στους «ερυθρόλευκους» άνοιξαν και οι άλλες τρεις στην άλλη γωνία του γηπέδου.